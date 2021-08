Messi svarte på klubbryktene

Det ble svært emosjonelt da Messi sa adjø til klubben i sitt hjerte. 34-åringen fikk naturlig nok også mange spørsmål om hva fremtiden bringer.

Den siste tiden har flere medier hevdet at argentineren nærmer seg PSG.

– Det er én mulighet for å være ærlig, men det er ingenting som er avgjort. Jeg har fått mange telefoner, mange klubber er interessert. Men slik det står nå er ikke noe avgjort, men vi snakker om mye forskjellig, sier Messi.

Senest etter Messis pressekonferanse søndag melder L'Équipe at avtalen burde gå i orden. Bare et siste møte skal gjenstå, og argentineren er angivelig forventet i Paris søndag.

Tidligere denne uken dukket det også opp bilder av Messi sammen med flere andre PSG-spillere, deriblant hans tidligere Barca-lagkamerat Neymar. Det fikk han også spørsmål om.

– Jeg møtte PSG-spillerne på Ibiza en dag. Vi møttes og hadde det kjekt. Det var en spøk der og da om at jeg måtte komme til Paris. Det var alt det var.

Barca-legenden er klar på at han fortsatt har ambisjoner om å vinne ting på fotballbanen.

– Jeg ønsker å vinne Champions League igjen. Jeg vil gjøre mitt beste, jeg ønsker å vinne flere titler, sier veteranen.

– Det er ikke sant

På pressekonferansen fikk han også spørsmål om hvor mye han var villig til å kutte lønnen sin for å bli værende i Barcelona.

– Jeg tilbydde å kutte lønnen med 50 prosent, men det var ikke nok. Nyheten som kom om at jeg ønsket 30 prosent mer i lønn er ikke sant, det er løgn. Som sagt har jeg gjort alt jeg kunne. Jeg har fortalt sannheten hele veien, problemet er at mange kommer med meninger som ikke er sanne.

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg mener også at La Liga trolig ikke ville godtatt om Messi skulle tilby seg å spille gratis.

– Messi skal også ha gått med på å få lønnen utbetalt over flere år, som er en måte å spre utgifter på. Men det godtok ikke La Liga, som ikke godtar det de ser som å lure systemet.

– Sånn som jeg har skjønt det, hadde det ikke vært en mulighet for Messi å spille gratis, for det ville heller ikke La Liga godtatt. Barcelona kan skylde på La Liga så mye de vil, men til syvende og sist må de ta dette på egen kappe, klubben har vært dårlig økonomisk styrt i lang, lang tid, sier Finstad Berg.

Tror på PSG

Ekspertkollega Endre Olav Osnes mener søndagens Messi-uttalelser tyder på at 34-åringen fort ender i Paris.

– Det lukter PSG, for Messi har lyst på trofeer. Han ser snill og rolig ut, men det er en grunn til at han er verdens beste fotballspiller. Han er en vinnerskalle og spiller ikke fotball bare for moro skyld. PSG har pengene og laget, mener Endre Olav Osnes