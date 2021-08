Fare for styrtregn i store deler av landet – her blir det fint

Meteorologen kommer med nedslående vær-nytt for Sør-Norge. Hvis man ønsker finvær, bør man trekke nordover.

– Styrtregnet kommer sørvestover til Oslo og Østlandet. Her vil det være fare for store nedbørsmengder lokalt, sier Trine Jonassen, meteorolog i Storm Geo til TV 2.

Temperaturene vil holde seg på det samme, rundt 20 grader. Meteorologen kommer med den samme nedslående beskjeden til Vestlandet og Midt-Norge.

– Det er en lavtrykksfront som gjør at været blir ustabilt og gir perioder med regn. Det er vanskelig å si konkret når og hvor det kommer.

Sendt ut farevarsel

Ifølge Jonassen vil det komme kraftige byger langs kysten av Sør-Norge i løpet av søndagen. Temperaturene vil holde seg på det samme som formiddagen og det blir lummert.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i områdene Østfold, Akershus og Oslo.

Farevarselet gjelder for søndag ettermiddag og kveld, og Meteorologisk institutt advarer om store lokale variasjoner i intensitet og mengde

Søndag ettermiddag og kveld er det fare for styrtregn i østlige deler av Viken fylke. Vi har sendt ut farevarsel på gult nivå. Vær oppmerksom på mye nedbør på kort tid og torden!🌧️⚡️ pic.twitter.com/C4jieTQtfi — Meteorologene (@Meteorologene) August 8, 2021

Fint i nord

Én landsdel slipper imidlertid fra de verste regnbygene.

– Det vil holde seg fint i så og si hele Nord-Norge. Spesielt Troms og Finnmark får veldig pent vær.

Meteorologen sier at været og temperaturene her vil holde seg bra ut mandagen. Best blir det i kystområdene, mens det kan komme enkelte regnbyger i indre strøk.

Starten på uka vil ligne mye på søndagen, og frem mot onsdagen vil store deler av Sør-Norge oppleve skiftende vær.

– Det ser ut som de verste bygene flytter seg mot Vestlandet inn mot midtuka, opplyser meteorologen.

Snur i midtuka

Jonassen sier det likevel er håp for finvær i Sør-Norge i nærmeste fremtid.

– Tirsdag ettermiddag letter været litt i Sør-Norge, men det vil fortsatt være perioder med skiftende værdekket og regn.

Samtidig kan Nord-Norge oppleve dårligere vær og lavere temperaturer.

– Men enn så lenge vil Troms og Finnmark ha det beste været med høye temperaturer. Det har det vært en kjøligere periode, så det blir nok tatt varmt imot.