Messi tok tårevått farvel med Barcelona: – Jeg er ikke klar for dette

På en pressekonferanse på Camp Nou forteller den argentinske superstjernen om hvordan det er å forlate klubben i sitt hjerte etter 21 år. Det var en svært emosjonell Messi som møtte opp. Tårene kom fra første stund på podiet.

– De siste dagene har jeg tenkt mye på hva jeg kan si. Sannheten er at jeg ikke kan si noe. Dette er utrolig vanskelig for meg etter å ha vært her i hele livet. Jeg er ikke klar for dette, sier en gråtkvalt Messi.

Messi brøt sammen i tårer - se video øverst i saken.

– Det var så mye tull med styret i fjor. Da var jeg sikker på hva jeg ville si. I år er det ikke det samme. I år var min familie og jeg overbevist om at vi skulle bli her. Det var det vi ville.

Argentineren måtte ta flere pauser og var tydelig rørt.

– Tiden her har vært utrolig. I dag må jeg si farvel til alt dette. Jeg har vært her hele livet fra jeg var 13. Etter 21 år forlater jeg med min kone og våre tre katalanske barn. Jeg kan ikke si at vi ikke kommer tilbake, for dette er mitt hjem.

GRÅT: Lionel Messi var svært preget under seansen. Foto: Joan Monfort

– Jeg har gitt alt for denne klubben fra første til siste dag. Jeg er så takknemlighet for kjærligheten folkene har gitt meg. Jeg kunne aldri sett for meg å ta farvel på denne måten.

Savner fansen

Messi fortalte også om hvor trist han syns det var å si farvel uten å ha møtt fansen på lenge.

– Jeg hadde forventet å gjøre det med folk på tribunen. Det har vi ikke hatt det siste året. Det har vært vanskelig uten dem. Jeg forlater denne klubben uten å ha sett fansen på halvannet år.

– Jeg må gjenta at jeg er så takknemlig for kjærligheten fansen har vist meg. Den har vært lik hele tiden. Kjærligheten min for dem og klubben er stor. Jeg håper jeg kan komme tilbake og bli en del av klubben en gang.

– Jeg glemmer så mye jeg vil si, men det er alt jeg kan si akkurat nå. Jeg har tenkt mye, men ordene vil bare ikke komme frem.

Utenfor arenaen hadde Barca-fansen møtt opp i hopetall for å hylle sin største spiller gjennom tidene.

– Jeg gjorde alt som var mulig

Det var tidligere denne uken at klubben bekreftet at Lionel Messi var ferdig i Barcelona. Partene var enige, men kontrakten ble aldri gjeldende grunnet økonomiske og strukturelle utfordringer etter de nye La Liga-reguleringene.

– Jeg gjorde alt som var mulig for å bli, klubben og Laporta fikk ikke det til på grunn av La Liga. Jeg har hørt ting folk har sagt om meg, men jeg gjorde alt jeg kunne for å bli. I fjor ville jeg ikke bli værende, men det har jeg allerede sagt. I år ville jeg bli, sier 34-åringen.

Han fikk også spørsmål om hva som var sannheten bak ryktene om lønnskutt.

– Jeg tilbydde å kutte lønnen med 50 prosent, men det var ikke nok. Nyheten som kom om at jeg ønsket 30 prosent mer i lønn er ikke sant, det er løgn. Som sagt har jeg gjort alt jeg kunne. Jeg har fortalt sannheten hele veien, problemet er at mange kommer med meninger som ikke er sanne.

– Det var som om blodet mitt ble kaldt

De siste dagene er Messi blitt koblet til både Manchester City og PSG, men mye tyder på at det er den franske hovedstaden som blir argentinerens neste stoppested etter 778 kamper og 672 mål i Barcelona.

Stjernen fikk også spørsmål om PSG-ryktene.

– Det er én mulighet for å være ærlig, men det er ingenting som er avgjort. Jeg har fått mange telefoner, mange klubber er interessert. Men slik det står nå er ikke noe avgjort, men vi snakker om mye forskjellig.

Argentineren tror at skuffelsen over å måtte forlate Barcelona vil sitte i lenge.

– Det var som om blodet mitt ble kaldt, det var trist, vanskelig. Når jeg kommer hjem vil jeg fremdeles føle at dette er vanskelig.