Justin Timberlake i sorg etter venninnens død

I følge TODAY døde Hurst 4.august 2021 av kreft, sangeren ble kun 39 år gammel.

Fredag postet Timberlake en lang hyllest til venninnen på sin Instagram. Hurst var en del av bandet til popstjernen og var med på flere store begivenheter som halvftime show under Super Bowl i 2018.

«Vi mistet en vakker sjel»

«Hjertet mitt er så tungt. Vi mistet en vakker sjel denne uken. Nicole lyste opp hvert eneste rom hun gikk inn i. På og utenfor scenen var hun en konstant kilde til glede og positivitet», skrev Timberlake under innlegget sammen med en flere bilder og videoklipp.

«Noen ting føles så urettferdig, og vi vil aldri forstå hvorfor de skjer. Det jeg vet er at vi var velsignet som fikk le med henne, reise med henne og oppleve hennes smittende smil og kjærlighet for livet fylt med musikk. Nicole, det er ikke nok å si at jeg kommer til å savne deg veldig. Takk for lyset ditt. Jeg skal gjøre mitt beste for å bære det med meg. Jeg elsker deg, min søster. For alltid familie og for alltid en TN Kid. 💔», avslutter han.

Kjempet mot kreften

Hurst døde etter en lang tids kamp mot kreft.

39-åringen overlevde brystkreft på stadium 2, men delte senere på sin Instagram at kreften hadde spredt seg til hjernen, noe som skal være dødsårsaken.

I august 2019 åpnet sangeren seg om å leve med kreft med sine følgere på Instagram.