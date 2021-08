Hardt ut mot emneknagg i sosiale medier: – En usunn holdning

Forrige uke publiserte P3.no en kronikk med overskriften «Å være tynn og hvit er ikke #bodypositivity».

Kronikken kom som en reaksjon på at influenser Amalie Olsen postet bilder med emnetaggen – hvorpå folk hevdet at hun ikke var «stor nok» til å bruke den.

– Viktig å trene og spise sunt

Dette har skapt debatt, og en av dem som reagerer, er influenser og tidligere realitydeltaker Cristian Brennhovd.

UENIG: Cristian Brennhovd postet dette på sin Instagram-story etter kronikken. Foto: Skjermdump Instagram

– Det er helt «toxic» at man ikke skal få vise de slanke, vanlige kroppene også, sier Brennhovd til God kveld Norge og mener dette er en «usunn holdning.»

Han utdyper:

– Jeg vil ikke rakke ned på noen, men det blir et usunt samfunn. Jeg mener selvfølgelig at man skal få være stor, det er ingenting gærent i det, men man må også få lov til å vise de sunne kroppene og de sunne forbildene. Barn og unge må få se at man kan leve sunt, sier han.

Den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren mener emneknaggen ikke bør spille noen rolle i sosiale medier.

– Legg ut de bildene du selv synes er fine. Det bør ikke være forbeholdt kun en viss gruppe å vise frem kropp som kroppspositivisme, slår han fast.

– Oser av fettforakt

Influenser Camilla Lorentzen (32) bruker Instagram for å fremme nettopp kroppspositivisme. Selv er hun ingen aktiv bruker av emneknaggen #bodypositivity, men hun hyller den plassen den har fått.

– Jeg er utrolig glad for at det eksisterer et eget rom hvor marginaliserte kropper kan vises frem, sier hun.

IKKE FOR ALLE: Lorentzen mener det er de marginaliserte kroppene som bør benytte emneknaggen. Foto: Privat

Hun er sterk kritisk til Brennhovds meninger.

– Uttalelsene hans oser først og fremst av fettforakt. Han kommer med påstander som er direkte usanne: Det handler ikke om at at ikke skal få lov å vise frem kroppen sin – men om at man ikke kan veive med et flagg og påstå at man er noe man ikke er, mener Lorentzen.

Influenseren viser spesifikt til debatten omkring Amalie Olsens bilder.

– Amalie Olsen er ikke en kroppspositivist. Det er det hele debatten handler om. Hun har ikke en marginalisert kropp. Det betyr ikke at hun ikke får lov til å vise den frem eller ha usikkerheter knyttet til den - det betyr at hun ikke har en kropp som av samfunnet blir sett ned på, eller en kropp som møter på problemer fordi den ser ut som den gjør. Hennes kropp vi aldri være for stor for et flysete, presiserer Lorentzen.

– Er det en uskreven regel for hvem som kan bruke denne emneknaggen og ikke?

– Nei, men det handler om å respektere at ikke alle rom er for deg å gå inn i.