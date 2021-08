FN slår alarm om sult: – Akutt sult øker i alvorsgrad

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Verdens matvareprogram (WFP) skriver i en rapport som kom ut nylig, at situasjonen for matsikkerhet trolig blir langt verre framover.

Konflikt, koronapandemien og klimaendringer er hovedårsakene til den forverrede situasjonen, ifølge FN-organisasjonene.

Verst står det til i den krigsherjede Tigray-regionen i Etiopia, det tørkerammede sørlige Madagaskar, Jemen, Sør-Sudan og det nordlige Nigeria.

I Etiopia, som er øverst på FAOs og WFPs liste, ventes antall mennesker som trues av sult, å stige til over 400.000 om ikke humanitær hjelp snart slipper til i Tigray.

Det er det høyeste tallet på sultrammede siden sultkatastrofen i Somalia for ti år siden.

Verste tørke på 40 år

Det sørlige Madagaskar er rammet av den verste tørken på 40 år, i tillegg til insektplager, som ødelegger avlingene, sandstormer og stigende matvarepriser, trolig delvis på grunn av klimaendringer.

TØRKE: I Madagaskar er 14.000 mennesker truet av sult og har akutt behov for hjelp, et tall som ventes å doble seg til 28.000 innen desember. Her graver en mann etter vann i Mandrare-elven i fjor høst. Foto: Laetitia Bezain / AP / NTB

Til sammen en million mennesker kan rammes av mangel på mat fordi avlingene er halvert etter fire år med tørke.

Mange familier overlever på ville vekster, kaktusblader og termitter, ifølge The Guardian.

Mange millioner truet

I en rapport i mai meldte 16 organisasjoner, blant dem FAO og WFP, at minst 155 millioner mennesker var truet av sult i 2020, en økning på 20 millioner fra året før. Av dem trengte 133.000 akutt hjelp for ikke å sulte i hjel.

– Akutt sult øker ikke bare i rene tall, men også i alvorsgrad, sier FAO og WFP i sin nye rapport. De ber om umiddelbar humanitær innsats for å redde liv i 23 særlig utsatte områder, der risikoen er størst.

– Forverringen drives mest fram av konflikter, i tillegg til covid-19-pandemien. Det dreier seg om stigende matpriser og hindringer i bevegelsesfriheten som setter grenser for markeder og landbruk, samt økende inflasjon, dårligere kjøpekraft og kortere innhøstingssesong, heter det i rapporten.

Hot Spot-liste

På Hot Spot-listen til de to organisasjonene er Tigray og Madagaskar kommet inn i tillegg til Jemen, Sør-Sudan og Nigeria som landene der alarmen er mest akutt.

I Sør-Sudan rammer sulten deler av Pibor-fylket. Det startet i fjor høst og fortsetter på grunn av mangel på humanitær hjelp. To andre fylker er også i faresonen.

PRESSET SITUASJON: I Jemen har man klart å begrense sulten, men det er fortsatt svært usikkert om framgangen holder Foto: Paul Schemm / AP / NTB

I Nigeria heter det at deler av befolkningen i det konfliktherjede nord risikerer katastrofal matmangel.

Seks land er lagt til listen siden organisasjonenes rapport i mars, nemlig Tsjad, Colombia, Nord-Korea, Kenya og Nicaragua. Tre andre land som trues av akutt matmangel, er Somalia, Guatemala og Niger.

Venezuela er fjernet fra listen på grunn av manglende tilgang på informasjon.

Høy risiko i Afghanistan

I Afghanistan sier FAO og WFP at 3,5 millioner mennesker kan bli rammet av underernæring og mulig død fra nå til november. At USA og Nato nå trekker seg ut, kan føre til økt konflikt, stadig flere mennesker på flukt og vansker med å få fram humanitær hjelp, sier de.

VANSKELIG SITUASJON: Talibans framrykking driver tusener av mennesker på flukt i Afghanistan og kan gjøre det vanskeligere å få fram humanitær nødhjelp. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

Når det gjelder det isolerte Nord-Korea, som er gjenstand for internasjonale sanksjoner, øker bekymringen for matvaresikkerheten på grunn av manglende tilgang og handelshindringer.

– Selv om tilgangen på data er svært begrenset, tyder nye tall fra Nord-Koreas myndigheter på en bekymringsfull mangel på korn, sier FAO og WFP.