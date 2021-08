Mourinho klikket - stormet banen og ble utvist i treningskamp

Selv en ubetydelig treningskamp kan få blodet til å bruse for José Mourinho.

Det ble rett og slett for mye for portugiseren da Real Betis fikk en tvilsom scoring godkjent. Alex Moreno så ut til å bruke hånden da han scoret 3-2-målet, og det fikk rullegardinen til å gå ned hos flere i Roma-leiren.

Først ble Lorenzo Pellegrini utvist for protester. Like etter stormet Mourinho inn på banen for å konfrontere den spanske dommeren, som svarte med å flekke frem det røde kortet allerede før manageren rakk å si noe. Den ferske Roma-treneren gikk slukøret opp på tribunen mens han kom med sarkastisk applaus mot dommeren.

HER ENDTE KAMPEN FOR JOSÉ: Mourinho endte opp med å coache Roma-gjengen fra tribunen. Foto: Cristina Quicler

Senere i kampen ble også Gianluca Mancini og Rick Karsdorp utvist for Roma, som dermed måtte spille de tolv siste minuttene med kun åtte spillere.

Det gjorde at Betis scoret to sene mål og vant 5-2. I tillegg ble en av Mourinhos assistenter sendt på tribunen.

Om kort tid kan Mourinho dukke opp i Norge. Dersom Molde slår Trabzonspor på hjemmebane, er det nettopp den italienske storklubben som venter i neste runde i Europa Conference League. Oppgjøret i Tyrkia endte 3-3.