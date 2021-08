Eiendomsmegler hadde visning – ble omringet av væpnet politi

Hendelsen skjedde da han viste frem et hus til en afroamerikansk mann og hans 15 år gamle sønn i byen Wyoming i Michigan forrige uke. Da de tre så ut vinduet midt i visningen, så de eiendommen var blitt omringet av politifolk med trukne våpen.

– Jeg visste at når de omringet huset, så forberedte de seg på kamp, sier far Roy Thorne til CNN.

Bakgrunnen for hendelsen var at en nabo hadde ringt og sagt at en mistenkt, som ble arrestert på eiendommen en uke før, hadde kommet tilbake til stedet, ifølge Wyoming Department of Public Safety.

Det viste seg fort at verken megleren Eric Brown eller familien hadde noe å gjøre med hendelsen uken før.

Vanskelig å rettferdiggjøre

Alle tre ble til slutt løslatt, men ikke før politiet beordret dem ut av huset med hendene i været, satte håndjern på dem, og plasserte Thorne og sønnen i baksetene i separate patruljebiler. Det viser opptak utgitt av politiet.

Eric Brown mener det voldsomme opptøyet kun skjedde fordi de tre mennene var afroamerikansk.

– I det øyeblikket føltes det absolutt slik. Jeg syntes det var vanskelig å rettferdiggjøre makten som ble brukt, sa han på spørsmål fra CNN om han følte seg utpekt på grunn av rase.

Politiet: – Vanlig prosedyre

I en uttalelse fredag skrev Wyoming Department of Public Safety at en intern gjennomgang konkluderte med at «rase ikke spilte noen rolle i behandling av individene, og politiet reagerte hensiktsmessig».

Politiet i Wyoming skriver i en uttalelse at det er vanlig prosedyre å trekke våpen ved slike hendelser.

Politiet sier at det var en annen innringer enn ved den første hendelsen, men at personen var klar over forrige arrestasjon og hadde sett den pågrepne og bilen hans.

Huseieren hadde bedt innringeren om å passe på huset, som bekreftet overfor politiet at det var snakk om samme person. Dette viste seg altså å ikke stemme.