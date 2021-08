Fotballryktene: – Tidligere Liverpool-helt kan returnere til Premier League

Manchester City er fortsatt sterke i troen på at de kan klare å sikre seg Harry Kane. Da må angriperen klare å overtale Spurs-sjef Daniel Levy om å få lov til å dra nordover til Peps maskineri. Det skriver Mirror.

Om Kane drar, vil Spurs få mye penger mellom fingrene. Det kan bety flere stjernesigneringer, og en av dem kan bli Philippe Coutinho. Det skriver Mundo Deportivo. 29-åringen er også blitt koblet til gamleklubben Liverpool.

Lionel Messi og PSG skal være enige om en toårskontrakt. Det skriver Le Parisien. 34-åringen skal holde en pressekonferanse søndag formiddag, der det ventes at han tar et endelig farvel med Barcelona etter å ha vært i klubben i 21 år.

Fra kl. 11.50: Se Messi sin pressekonferanse på tv2.no.

Messis sannsynlige PSG-overgang stryker Manchester Uniteds sjanser for å få hentet stortalentet Eduardo Camavinga. Den 18-årige Rennes-spilleren er blitt koblet til PSG, men det blir trolig ikke noe av om Messi kommer. Det skriver Daily Star.

Bernardo Silva har gitt Manchester City beskjed om at han vil forlate klubben. Det har gjort at Arsenal sjekker mulighetene for å hente portugiseren. Ifølge Mirror vurderer klubben ham som en mulig signering dersom man ikke klarer å hente James Maddison fra Leicester. The Sun melder også at Barcelona kan være en mulig destinasjon for Silva.

Alt tyder på at Romelu Lukaku snart vil bli presentert som Chelsea-spiller. Det betyr at Inter er på jakt etter en erstatter for den belgiske kraftspissen. Ifølge Sky Sport Italia er Tammy Abraham, Duvan Zapata og Edin Dzeko alle aktuelle.

Nathaniel Phillips fikk mye spilletid for Liverpool i Virgil van Dijks skadefravær forrige sesong. Det kan han trolig ikke forvente denne sesongen, og nå skal Newcastle ha sendt en forespørsel om forsvareren. Det melder The Athletic.

Leeds' sitt første forsøk på sikre seg Lewis O'Brien fra Huddersfield gikk ikke veien, men nå har Bielsa og co. lagt inn et nytt bud på 22-åringen. Det melder Fotball Insider.