Smitteutbrudd vokser i storbyen

Smitteutbruddet i Sydney fortsetter å vokse idet Australias største by nå går inn i sin sjuende uke med nedstengning.

Delstaten New South Wales registrerte 262 nye smittetilfeller søndag. Dermed har over 5.000 smittetilfeller blitt påvist etter at utbruddet startet i Sydney i midten av juni.

Delstatsminister Gladys Berejiklian oppfordrer storbyens befolkning til å la seg vaksinere.

Begrenset vaksinetilgang kombinert med vaksinemotstand har ført til saktegående vaksinasjonstakt i landet. Bare litt over 20 prosent av befolkningen i landet er fullvaksinert.

Sydney går nå inn i sin sjuende uke med nedstengning. Også storbyen Melbourne er nedstengt. Samtidig opphevet landets tredje største by Brisbane søndag den åtte dager lange nedstengningen som ble innført etter et utbrudd på over 100 smittetilfeller.

Byen Cairns nord i landet innførte søndag en tre dager lang nedstengning.

Også i andre deler av Australia herjer koronaviruset.

Torsdag denne uken valgte Melbourne og delstaten Victoria å stenge ned i sju uker etter at det ble oppdaget åtte nye smittetilfeller i byen som ikke har kjent smittevei.