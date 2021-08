For kun to døgn siden stod det en hjerteknust gjeng igjen på banen etter sluttsignalet hadde gått i Yoyogi National Stadium. De norske håndballjentene tapte semifinalen mot ROC.

– Vi drømte om noe stort og drømmen gikk ikke helt i oppfyllelse. Jeg føler at mesterskapet har vært litt med håndbrekket på, men så kommer vi i dag og slipper oss løs, forteller en rørt Camilla Herrem til TV 2 etter seier over Sverige i bronsefinalen.

– Men gulldrømmen lever fortsatt?

– Den lever så absolutt fortsatt, men akkurat nå kunne jeg ikke vært mer stolt og glad for at vi får ta med medalje hjem. Det er fader ikke mange som har en medalje fra OL. Den skal vi bære med stolthet, slår Herrem fast.

Lagmoralen

– Jeg vet ikke om vi er på topp nå, men vi har vært på bunnen. At vi har klart å komme til et punkt hvor vi klarer å vinne så mye, er jeg veldig glad for, forteller Henny Ella Reistad etter at de norske jentene hadde sikret bronsemedaljen og legger til:

– Jeg tror ikke noen hadde tilgitt seg selv hvis vi ikke klarte det.

De siste par dagene har vært tunge for de norske jentene etter den store nedturen.

– Det har vært mye skuffelse. Vi var lei oss, frustrerte og sinte etter semifinalen. Det tok litt tid å komme seg videre. Noen brukte litt lenger tid, men vi er et lag og da må man gi rom for forskjellige reaksjoner, forteller Marit Malm Frafjord.

KNUST: De norske håndballjentene var fortvilet etter tapet mot ROC i semifinalen i OL. Foto: Stian Lysberg Solum

I likhet med Herrem, sitter flere av jentene med en følelse av at de ikke fikk ut det maksimale potensialet sitt da det gjaldt som mest i mesterskapet.

– Vi har gravd ganske dypt, for å være helt ærlig. Det viser mye karakter at vi klarer å gjøre en så god kamp mot Sverige. Selvfølgelig føler jeg på at «hvorfor klarte vi ikke det før», men det er en del av sporten, forteller kaptein Stine Bredal Oftedal.

Det er Malm Frafjord enig i.

– Vi har spilt litt med håndbrekket på og det løsna endelig i dag. Da ser man Norge og de vi har lyst til å være. Da er det veldig få som kan slå oss.

– Er det litt kjedelig at håndbrekket går av i siste kamp?

– Ja, sier veteranen bestemt. Jeg er veldig glad for bronsemedalje, det er det ingen tvil om, men det hadde vært fint hvis det hadde løsna litt i semifinalen...

En medalje rikere

For OL-debutant Reistad har det vært et krevende mesterskap. 22-åringen skadet skulderen i kampen mot Angola og var ute av spill i en snau uke.

– Det har vært opp- og nedturer, men jeg er mange erfaringer rikere, sier en preget Reistad og tar en liten pause før hun fortsetter.

– Selv om vi ikke fikk det vi ville, så er jeg veldig glad for at vi stod sammen i det og tok bronse. Det går greit med skulderen, men det blir nok ikke noe provosering av den den første tiden nå. Den skal få hvile.

Nora Mørk endte opp med 52 mål i OL og forteller at hun er fornøyd med å ha gjennomført et godt mesterskap, men at medalje var det viktigste.

– Jeg er veldig fornøyd med å ikke dra tomhendt hjem. En OL-medalje henger høyt og den dagen jeg legger opp, så kommer jeg til å være veldig stolt av det. Men jeg sikter høyt og den skuffelsen legger seg nok. Jeg er veldig stolt av måten vi kommer tilbake på, forteller Mørk.