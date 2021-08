Toppidrettssjefen mener norsk medaljefangst er syk, men ser et stort problem

Tore Øvrebø holdt søndag en oppsummerende pressekonferanse i OLs håndballarena etter at Norge hadde sikret bronsen for kvinner.

Det gjorde han vel vitende om at målet på åtte medaljer satt før lekene var innfridd. Målet var en dobling av antallet man oppnådde i Rio.

– Jeg opplever at vi har vært gjennom 16 dager med fantastiske prestasjoner fra norske utøvere, sier Øvrebø.

– Det var en ganske dristig målsetting, men så ser vi at vi har noen veldig nære i tillegg til de vi får. Så ser man på antall medaljesjanser og antall medaljer vi faktisk har tatt, er helt syk i tilfelle. Jeg tror ikke vi skal satse på at det skal være sånn fremover. Jeg er superhappy for at vi har tatt åtte medaljer.

Mens det i Rio ikke ble et eneste gull på de norske utøverne ble det fire av sorten i de spesielle lekene i Tokyo.

Norges problem

Men Øvrebø ser et problem når han ser på listen over medaljører:

GULL:

Kristian Blummenfelt, triatlon

Karsten Warholm, 400m hekk

Anders Mol/Christian Sørum, sandvolleyball

Jakob Ingebrigtsen, 1500m

SØLV:

Kjetil Borch, roing

Eivind Henriksen, slegge

Bronse:

Hermann Tomasgaard, seiling

Håndball, kvinner

Mangelen på kvinner.

– Det er en slagside på menn som tar medaljer, sier Øvrebø og legger til at jentesatsingen som tok medalje søndag er en omfattende en.

– I en del andre idretter er det ikke godt nok, selv om satsingen i seg selv ikke er så skeiv som det ser ut i antall medaljer. Vi erkjenner den problemstillingen og kan si at her er vi ikke gode nok.

Norske sommer-OL Norges beste sommer-OL siden 2. verdenskrig, gull-sølv-bronse: * Aten 2004: 5-0-1 * Sydney 2000: 4-3-3 * Tokyo 2021: 4-2-2 * Beijing 2008: 3-5-1 * Helsingfors 1952: 3-2-0 * I Rio de Janeiro for fem år siden endte det med fire bronsemedaljer. (©NTB)

Må gjøre mer

Han nevner seiling og skyting som miljøer som har løftet seg på kvinnesiden. I skyting fikk Jeanette Hegg Duestad to fjerdeplasser, mens i seiling var flere inne på topp ti.

Han oppfordrer andre idretter til å ta lignende initiativer og håper at de store idrettsøyeblikkene i Tokyo kan inspirere mange til å satse.

– Vi vil ha en overordnet målsetting om flere kvinnemedaljer. Vi må fortsette med analyser, kompetanse og ressurser inn i jentemiljøene. Vi må bli flinkere til å spisse kompetansen på hva som trengs for å kunne lykkes som kvinne i toppidretten, sier Øvrebø som får spørsmål om hva man kan gjøre annerledes.

– Jeg tror det er mer slik at vi kan gjøre mer. Viktig at det er mange nok jenter til å bruke 20-årene på å prøve å bli god i idrett, istedenfor andre fornuftige ting.