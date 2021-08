Roses på børsen etter OL-bronsen: – Verdensklasse

Norge-Sverige 36-19 (19-7)

TV 2s håndballekspert Bent Svele har felt sin dom over Håndballjentene etter at de innkasserte OL-bronsen med storspill mot Sverige.

Silje Solberg - 9

Starter i det norske målet og nyter stor respekt fra de svenske skytterne. Trygg og meget god før pause hvor hun redder sju av 14 og scorer sitt landslagsmål nummer tre. Fortsetter i andreomgang og ender på 44 i redningsprosent. Verdensklasse.

Henny Ella Reistad - 6

Kommer inn etter 23 minutter og vil litt for mye fra start. Korrigeres av Hergeirsson i en timeout. Avslutter de første 30 minuttene med et flott gjennombrudd og lager Norge sitt 19 mål. Treffer på en av to etter pause, og kompromissløs og tøff defensivt.

Veronica Kristiansen - 6

Tøft og aggressivt forsvarsspill. Stor fart i bena og god i duellspillet. Lager tre mål på fem forsøk.

Marit Malm Frafjord - 6

Slipper Linn Blom ved et par anledninger og får en utvisning tidlig. Etter det er hun den bautaen og forsvarssjefen hun skal være. Tar høyde, blokkerer skudd og vond å møte. Setter de to mulighetene hun får offensivt.

Stine Skogrand - 7

Svarer på tiltale etter en svak semifinale. Jager de svenske spillerne unna det norske målet, treffer på tre av fem avslutninger og er meget god før pause. Fortsetter på samme måte i andreomgang hvor hun treffer på den ene avslutningen hun får og er fantastisk defensivt.

Nora Mørk - 8

Skuffelsen fra semifinalen er lagt igjen i garderoben. Står godt på kanten defensivt og offensivt er hun er fyrverkeri. Innspill, skudd bakfra og sikker fra sju meter. Ender på åtte mål og mange assist.

TOPPSCORER: Nora Mørk endte på 60 mål i OL og ligger godt an til å bli toppscorer i turneringen. Foto: Stian Lysberg Solum

Stine Bredal Oftedal - 7

Kapteinen er tilbake og styrer det norske angrepsspillet på en strålende måte. Stort balltempo som gjør at Sverige ikke henger med i det hele tatt. Godt å se.

Kari Brattset Dale - 8

Sammen med Malm Frafjord er midtforsvaret til Norge vonde å møte. Mye mer med i angrepsspillet når laget har høyt balltempo og flyt. Tar vare på innspillene og lager åtte mål.

Marit Røsberg Jacobsen - 5

Inn på kanten, treffer på 1 forsøk, men brenner de 2 neste. Klarer seg godt defensivt.

Camilla Herrem - 6

Også hun tilbake med et smell. Snapper baller og sikker på de tre mulighetene hun får. Brenner en kontring i andreomgang.

Sanna Solberg Isaksen - 5

Kommer ikke til noen avslutninger i tiden hun spiller, men gjør jobben god defensivt.

Kristine Breistøl - 6

Får ti minutter på banen i bronsefinalen. Treffer på noen susende langskudd og et flott innspill til Malm Frafjord.

Marta Tomac

Spiller de siste 13 minuttene.

Thorir Hergeirsson - 9

Her gjort en fantastisk jobb etter semifinalen og sender et lag på banen som spiller på alle sine strenger. Tøft, aggressivt og kompakt forsvarsspill krydret med masse fart i bena ga ikke svenskene noen muligheter i denne.