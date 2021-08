Håndballjentene ydmyket Sverige og sikret OL-bronse

Norge-Sverige 36-19 (19-7)

Tente håndballjenter gjorde kort prosess med Sverige og sikret seg bronsemedaljen i håndball i OL i Tokyo.

Og de gjorde det med utklassingssiffer:

– Det er stor klasseforskjell mot et svensk lag som har imponert i OL, men her så vi et norsk lag som spiller en håndball som vi liker å se. Det er glitrende å se, aggressiviteten lysten og viljen, sier TV 2s håndballekspert.

Camilla Herrem var svært fornøyd etter at bronsen var innkassert.

– Jeg synes vi spiller med lave skuldre og for hverandre. Vi reiser oss kraftig popp etter ROC-kampen. Du kan se glede gjennom hele spillet og jeg synes det er fantastisk å se på. Jeg kunne ikke vært mer stolt, sier Herrem til TV 2.

– Når vi står i den situasjonen som vi gjør, så er det bare en ting som gjelder. Når vi klarer å få til en sånn kamp og alle spiller fantastisk bra, så er det ganske rørende. Man blir glad i hjertet, det må jeg si. All ære til denne gjengen, sier hun med tårer i øynene.

Dermed er Norge totalt sett oppe på det som var den uttalte målsettingen på forhånd: Åtte medaljer.

Nora Mørk viste med all tydelighet at hun var sulten på bronsen - scoret fem allerede før pause og ble norsk toppscorer med åtte mål sammen med Kari Brattset Dale. Med 60 mål i turneringen blir hun etter alle solemerker toppscorer i OL.

– Det er bittersøtt, egentlig, når vi ser hvor gode vi kan være. I dag var det ikke noe tvil, vi fortjener den medaljen og utrolig deilig å reise hjem med medalje, sier Mørk til Discovery.

– Det er veldig stort. En OL-medalje henger utrolig høyt. Det er en finale jeg aller helst skulle stått i. Vi reiser oss, for de siste 48 timene har vært tøffe, legger hun til og sikter til semifinaletapet mott ROC.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er enig med sin toppscorer.

– Det er alltid viktig å reise seg etter en sånn kamp som i semifinalen og sluttføre jobben og vise sitt sanne jeg. Vi får ta evalueringen og se på hvordan vi skal stå på toppen i 2024, sier landslagssjefen.

– Jeg er veldig stolt over dette laget, la han til.

Oppreisning

Etter skuffelsen mot ROC i semifinalen var flere av jentene usikre på hvordan man skulle reise seg til bronsefinalen. Det viste de med all tydelighet at de har klart.

HALSER ETTER: Nora Mørk med kontroll på ballen. Foto: Lise Åserud

– Det her var fantastisk Det er et norsk lag som kommer ut i 100 og ser helt annerledes ut, synes jeg. Det er en aggressivitet i forsvarsspillet og et angrepsspill som vi har savnet i store deler i OL. Norge har et voldsomt balltempo og Sverige henger ikke med, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Jeg synes jobben som har vært gjort er formidabel. Det er et lag som ser helt annerledes ut. Den flyten i angrepsspillet er sånn vi ønsker å se Norge. Det er morsomt og imponerende, spesielt etter skuffelsen mot ROC. Norge svarer på tiltale.

En første omgang med svensk juling avgjorde alt, før det ble litt mer slurvete fra norsk side i den andre. Uten at det gjorde noe verdens ting for medaljen.

Svensk slurv

Man skjønte tidlig hvilken vei det skulle gå og det var symptomatisk da målvakt Silje Solberg kunne kaste inn 3-1 i et helt tomt svensk bur.

For selv med og uten keeper rant det inn i nettet.

– Nå ser det ut som vi spiller en treningskamp, raste trener Thomas Axner i første timeout etter ti minutter.

Da ledet Norge allerede 8-4. Ved neste timeout sju minutter senere hadde håndballjentene økt til 12-5 da assistenttrener Johanna Wiberg holdt en tordentale som hørtes godt opp på tribunen.

Uten tegn til bedring. Anført av Nora Mørk (fem mål i første omgang) gikk Norge til pause med 19-7. Kampen var i praksis avgjort allerede ved pause.

Godkjente leker

Da kan man kanskje forstå at det ble litt mer slurv fra norsk side etter hvilen, uten at seieren var truet.

Dermed endte det med bronse for de norske gullhåpene.

Godkjent ifølge TV 2s ekspert.

– Norge har tapt én kamp i OL og det er semifinalen. Da er det vinn og forsvinn, men jeg synes det er glimrende, sier Svele.