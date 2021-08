Brydd Gull-Jakob: – Jeg skjemmes litt

– Jeg ser ikke vanligvis slik ut, sier Jakob Ingebrigtsen, gjør en bevegelse som henviser til et trøtt fjes og ler.

Det er blitt lite søvn siden han 12 timer tidligere løp inn til OL-gull på 1500 meter og oppfylte profetien han hadde i 2012. Det er en historie idrettsutøvere har fortalt mange ganger før: Om hvordan tankene kverner og adrenalinet pumper utover kvelden og natten etter store opplevelser og prestasjoner.

– Men det har vært fine timer, sier gullvinneren og smiler gjennom munnbindet.

Jakob og trenerpappa Gjert har stilt seg opp i innsjekkingskøen på flyplassen Narita en times kjøretid fra Tokyo sentrum. Tidligere i uken tok de avgjørelsen om å komme seg raskt avgårde frå OL-byen.

For uansett utfall av OL-finalen ville det være kjapt videre til neste mål.

– Jeg er veldig stolt av det jeg fikk til… Samtidig så er det rart med det. Man føler at man skal bli ferdig med det og så jobbe mot neste mål. Nå er vi allerede på vei hjem og har fokus på neste løp, sier den nybakte olympiske mesteren.

– Men jeg må kanskje bruke litt mer tid på dette enn et hvilket som helst annet løp.

Medaljens bakside

Når han får spørsmål om å vise frem medaljen romsterer han litt rundt. Innpakket i et adapter-etui med logoen til VM i 2019, det var det han hadde tilgjengelig, kommer det edle metallet frem.

Rundt på alle kanter tar folk frem mobilene og knipser bilder. Noen ber også om video. Etter gårsdagen er Jakob Ingebrigtsen «Big in Japan». Både blant de som skal på samme fly til Helsink og blant lokalbefolkninga.

BEVISET: Det er gull det som glimrer. Foto: Magnus Kaslegard/TV 2

Men det forteller også noe at seansen med medaljen på flyplassen gjør 20-åringen litt brydd.

– Jeg skjemmes litt, sier han mens han holder medaljen .

– Hvorfor det?

– Å gå rundt og flashe at jeg er bedre enn andre... Det er ikke så mange folk som får lov å holde sitt eget OL-gull, sier han.

– Jeg er ikke mer glad i den oppmerksomheten enn jeg må være. Jeg liker best å se at oppmerksomheten skjer på banen, så er jeg ferdig når jeg kommer hjem. Men selvfølgelig, det er en del av medaljen og en del av jobben. Det er jobb, men når jeg kommer hjem skal jeg inn i leiligheten og der skal jeg være... Med medaljen rundt halsen.

Avmålt feiring

20-åringen tar steget mot innsjekkingsskranken. Et steg nærmere hjemme, et sted der han har tilbragt lite tid det siste året. Med karantener har han nesten ikke vært en fri mann, som han omtaler det.

Nå blir det litt kvalitetstid med kjæresten Elisabeth Asserson.

– Det skal bli bra. Jeg får ikke sett hun så mye ellers i året.

– Og kanskje en liten feriing?

– Å neida! Ingen feiring, bryter Gjert inn med et skeivt smil.

– Jeg regner med at jeg får et halvt horn med god sjokolademelk og noen lapper eller kaker. Men det er sesong, så jeg vil fortsatt sørge for at jeg kan gjøre det bra. Det blir ikke en stor feiring, men selvfølgelig skal det markeres.

Men særlig lenge hjemme, blir han ikke.

– Det blir en liten uke, så er det ut å springe nye løp. Det er fortsatt sesong, det er fortsatt flere Diamond League-stevner. Jeg er glad i å springe løp, så vil gjerne være med der.

PÅ VEI HJEM: Jakob og Gjert Ingebrigtsen. Foto: Magnus Kaslegard/TV 2

Overveldende reaksjoner

Også pappa Gjert er «Big in Japan». En lokal fan som tar bilde av den norske superduoen forteller til TV 2 at i Japan kalles Ingebrigtsen-patriarken for «Big Daddy».

Dagen i forveien gråt han sine rørte tårer for sønnens OL-gull, natten i mellom har heller ikke han sovet.

– Det har nok vært vanskelig for både meg og Jakob. Det går nok noen dager før det synker inn. Det er først når du merker konsekvense, at det synker inn. Fordi at du vant OL-gull, så skjer det, det og det. Det er slik man ser hva det er og betyr, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Det som har vært spesielt er at reaksjonen blant vanlige folk har vært helt overveldende positive. Det er veldig spesielt å se at det har så stor betydning for så mange at man reiser helt til andre siden av jordkloden og representerer Norge på en god måte.

Og selv om hovedpersonen selv ikke bare er glad i oppmerksomheten, er den på ingen måte uønsket.

– Det har vært et voldsomt engasjement. Vi vet at vi har mange som heier på oss, ikke bare i Sandnes og Norge, men også i resten av verden. Det er kult å se at det er mange som heier og tar kontakt, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Er det en spesiell hilsen du har merket deg?

– Jeg har ikke bevis, men jeg mener jeg så en hilsen fra kongen da jeg var i pressesonen. Det er ikke hver dag man får det. Det er den viktigste personen i Norge som tar kontakt. Det legger man merke til.

– Den viktigste personen, er ikke det Elisabeth?

– For meg er det det, men ikke for nasjonen, flirer han.