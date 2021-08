Haaland med hat trick i sesongåpningen

Wehen Wiesbaden - Borussia Dormund 0-3

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund innledet årets sesong mot SV Wehen Wiesbaden i første runde av den tyske cupen lørdag kveld.

Wiesbaden holder til på tredje nivå i det tyske ligasystemet, og fikk det tøft mot Dortmund og Haaland. Etter drøyt 50 minutters spill hadde nordmannen allerede notert seg for årets første hat trick.

Haaland kunne scoret langt flere denne kvelden, men kampen endte 3-0.

Se målene øverst i saken!

Dermed starter lysluggen årets sesong på samme måte som han avsluttet forrige sesong, da han noterte seg for 41 mål på like mange kamper for Dortmund.

Totalt har Haaland 60 mål på 60 kamper for gultrøyene.

I fyr og flamme

Etter 26 minutter satte Haaland inn sitt første for sesongen. Nordmannen viste farten sin på et flott gjennomspill fra Marco Reus, og satte ballen kontrollert i hjørnet alene med keeper.

Bare tre minutter senere var Haaland alene gjennom igjen, men denne gangen ble han stoppet av keeper på ulovlig vis, og fikk straffe. Den straffen satte han kontrollert selv til 2-0.

I den andre omgangen fortsatte Haaland å skape farligheter. Og i det 51. minuttet sikret han seg hat trick.

Borussia Dortmund og Haaland sesongåpner i Bundesliga 14. august hjemme mot Frankfurt.

Dermed kan det være duket for norsk duell dersom overgangsryktene om Jens Petter Hauge til Frankfurt stemmer.