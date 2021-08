Får sjokk når de ser fiskens tenner: – Helt utrolig!

Tidligere denne uken var amerikanske Nathan Martin på fisketur i Nag's Head i North Carolina.

På kroken fikk han en fire kilos sheepshead fisk, kjent for sine utrolige tenner.

– Jeg er fornøyd med fangsten. Den smaker veldig godt, sier Martin til den lokale tv-kanalen Kens5.

Aldri sett noe lignende

Men det er ikke smaken som har vekket oppsikt på sosiale medier.

Etter at Jennette's Pier, et kjent fiskested, la ut et bilde av fiskens tenner på Facebook tok det ikke lang tid før kommentarene begynte å renne inn.

– Tennene hans ser finere ut enn mine, kommenterer en bruker under bildet.

– Jeg har aldri sett en fisk som dette, skriver en annen.

Flere skriver at bildet er så utrolig at de mener det må være photoshop.

Minner om mennesketenner

For de som har fisket mye i delstaten er derimot ikke dette et uvanlig syn. Sheepshead fisken trives godt i området rundt pieren og er en favoritt blant fiskerne, skriver BBC.

Fisken har flere rader med jeksler i munnen. Helt foran i munnen, har fisken tenner som kan minne om mennesketenner. Disse brukes for å knuse skjellet til østers, muslinger og andre byttedyr.

Denne typen fisk kan bli nesten 80 cm lang og finnes i kystfarvann langs det vestlige Atlanterhavet.