Stjernen hevder kvinne truet ham – anklages for voldtekt

Skuespiller Joel Kinnaman går hardt ut mot modellen Gabriella Magnusson, bedre kjent som Bella Davis, i et ferskt Instagram-innlegg.

Her hevder han at Magnusson har truet ham med å gå ut med anklager om at han har voldtatt henne, dersom han ikke ga etter for en rekke krav.

– Nylig har Bella truet med å publisere falsk informasjon om meg, blant annet at jeg hadde sex med henne mot hennes vilje, dersom jeg ikke ga etter for kravene hennes, skriver han.

Fikk besøksforbud

Kinnaman, som er kjent fra blant annet TV-serien «Altered Carbon», «House of cards» og «The Killing», hevder truslene fra kvinnen går ut over både ham og familien.

For tiden er Kinnaman aktuell med filmen «The Suicide Squad».

– Siden vi møttes første gang har truslene om vold mot meg og min familie blitt så seriøse og konkrete at jeg ikke har sett noen annen vei enn å be om et besøksforbud, skriver han.

Avisen TMZ har fått tilgang til dokumentene som bekrefter at Kinnaman søkte om et besøksforbud for Magnusson fredag. Posten på instagram skal være en forklaring fra hans side på hvorfor han gjør dette.

Lørdag er søknaden om et midlertidig besøksforbud godkjent av en dommer, noe som betyr at Magnusson må holde seg borte fra skuespilleren.

Videre hevder Kinnaman at de to møttes i 2018, og at de hadde sex med samtykke to ganger. På dette tidspunktet forklarer han at han var singel.

Etter dette skal Magnusson ifølge ham ha forsøkt å kontakte ham igjen, men da han ikke besvarte henvendelsen skal hun ha blitt mer og mer pågående, hevder han.

Videre sier han at kravene hennes for at hun ikke skulle gå ut med anklager mot ham, blant annet var penger, en fotoshoot og kontakter i Hollywood.

Slår tilbake

Magnusson på sin side, svarte på Kinnamans Instagram-innlegg på sin egen Instagram-konto.

Her skriver hun at Kinnaman har voldtatt henne. Hun bortviser at hun har forsøkt å presse ham.

I løpet av en rekke innlegg forklarer hun hvordan Kinnaman har tatt kontakt med henne gjentatte ganger, og viser til meldinger og opptak av telefonsamtaler de har hatt.

I ett av lydklippene beklager stemmen som angivelig skal være Kinnaman noe han skal ha gjort.

«Jeg var selvopptatt» og «jeg hater meg selv for det jeg gjorde mot deg», skal han angivelig si, uten å presisere hva som er blitt gjort.

Magnusson hevder også at Kinnaman ville ha henne til å underskrive en taushetserklæring. Kinnaman nekter for dette.

Kinnaman er i dag forlovet med modellen Kelly Gale (26).