Langrennsløper i dramatisk ulykke: – Falt ni meter rett ned

Kari Øyre Slind skulle prøve seg på en rute på et klatresenter på Oppdal. Først da hun var ni meter oppe i veggen, merket hun at noe var galt:

– Akkurat da jeg mistet taket, så kjente jeg at jeg ikke hang fast i veggen. Så da falt jeg bakover, og ni meter rett ned, forteller Øyre Slind til TV 2.

Øyre Slind hadde glemt å feste sikringen, og deiset rett ned i et hardt gulv.

– Jeg var først veldig redd for ryggen, fordi jeg kunne kjenne at det hadde gått et slag gjennom kroppen. Men jeg har nok vært veldig, veldig heldig. Jeg mistet ikke bevisstheten eller noe, sier hun.

Brudd i ankelen

De valgte å ikke kontakte ambulanse, og kjørte selv til legevakten. Hun oppfordrer folk til å kontakte helsepersonell dersom de blir utsatt for det samme.

– Det kom en hevelse ganske kort tid etterpå. Vi ringte likevel ikke ambulanse, for jeg trodde ikke det var så alvorlig, forteller hun.

Hun ble værende på legekontoret i rundt et døgn, og fikk beskjeden om at hun hadde sluppet ganske billig unna. Fallet endte med brudd i ankelen, en trøkk i hodet, bristet ribbein, avrevde leddbånd og muskelavriving i setet.

Kari Øyre Slind, som nå går for Team Telemark, er usikker på når hun er tilbake med ski eller rulleski på beina. Foto: Per Magne Dalen.

Slind fikk denne snapen av en venninne dagen etter ulykken. Foto: Privat.

– Jeg kunne jo ha fått indre skader eller hodeskader, og da hadde det heller ikke vært bra å vente så lenge. Så sånn sett i ettertid burde vi nok ha ringt ambulanse, konstaterer hun.

Usikker på når hun er tilbake

Langrennsløperen har to NM-sølv, og to fjerdeplasser i verdenscupen som sine beste resultater.

Før årets sesong ble hun vraket av det norske langrennslandslaget. Nå er hun usikker på hvor lenge hun blir ute av trening.

– Bruddet som jeg fikk i ankelen har grodd pent, men de har satt inn en skrue for sikkerhets skyld. Og det ser ikke ut til at det er flere brudd, sier hun og fortsetter:

– Jeg har aldri vært i denne situasjonen før, og jeg vet jo ikke egentlig akkurat hvordan det blir fremover. Men målet er å komme meg ned i en skisko i løpet av september. Men jeg velger å tenke at det kommer til å gå ganske greit.