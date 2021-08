«Det mest imponerende er måten de tar vare på hverandre»

Jakob Ingebrigtsen var bare seks år gammel da han fikk beskjed av faren at han kunne bli best i verden.

Og jeg velger å tro at det ikke var tilfeldig at Gjert Ingebrigtsen allerede så tidlig begynte den bevisstgjøringen som kulminerte med det iskalde løpet på den opphetede olympiastadion i Tokyo.

Det går nemlig en rød tråd fra noe av det første gullgutten kan huske fra sitt eget liv, og til det siste pappa Gjert Ingebrigtsen sa til han FØR den historiske finalen.

Det kan kanskje virke som en tilfeldighet. Men lite av det Gjert Ingebrigtsen foretar seg er tilfeldig. Systematikk og nøyaktighet er faget hans. Og det slurves lite med de små detaljene i jobben.

I går kveld fortalte Jakob Ingebrigtsen at faren var den første, og lenge den eneste som hadde troen på at han kunne bli noe stort innen idretten.

– Du kan bli best i verden hvis du ønsker det selv, sa Gjert til han tidlig.

Verken Henrik, eller Filip Ingebrigtsen trodde på det samme. De var lenge usikre på om lillebroren kom til å takle overgangen fra å være barnestjerne, og til å bli den fullvoksne løpsmaskinen han er i dag.

Men Gjert har aldri tvilt på at han kunne bli best. Gjennom oppveksten var den største jobben å holde Jakob igjen. Mens beskyldningene haglet rundt familien om at de drev rovdrift på unggutten, var sannheten en annen. Gjert brukte mestparten av energien på å bevisstgjøre gullgutten om at han måtte holde seg til planen. Og planen har hele tiden vært å gjøre ting etter boka. Ta de små skrittene, og holde hardt på tanken om den gradvise opptrappingen av den fysiske kapasiteten.

Parallelt med dette ble det jobbet med det mentale aspektet. Det å gjøre minstemann selvstendig, og i stand til å ta riktige valg - til en hver tid basert på den erfaringen han hadde tilegnet seg.

Og både den fysiske og mentale kapasiteten har akkumulert seg i et imponerende tempo hos fenomenet Jakob Ingebrigtsen.

Derfor var det litt «typisk Gjert» å melde det han gjorde før den historiske finalen.

– Gå ut og ta kontroll over løpet. Du blir olympisk mester hvis du vil det selv, sa Gjert.

De siste dagene inn mot finalen i Tokyo snakket Gjert mye om at han bare var til overs – og egentlig bare kunne ha reist hjem. Fordi han hadde ingenting å bidra med i vurderingen av løpstaktikk og strategi.

Hans jobb er å sørge for at sønnen stiller til start best mulig forberedt. Alt som skjer fra start til mål er Jakobs eget ansvar. Og han er lært opp til å forstå konsekvensene av de valgene han tar underveis.

Og det er dette samspillet mellom Gjert og Jakob Ingebrigtsen som er så interessant å bivåne på nært hold.

I sin bok «Kunsten å oppdra en verdensmester» skriver Gjert Ingebrigtsen om hva som er filosofien bak barneoppdragelsen han praktiserer.

Og der har ord som ansvar, selvstendighet, og konsekvenstenking en sentral plass.

Det har gjort inntrykk å være vitne til de metodene Gjert har brukt på Jakob da han var yngre. Det var lite ros, og lite kjeft.

Derimot var det mange spørsmål.

Etter målgang på løp stilte han ofte åpne spørsmål, slik at Jakob selv kunne beskrive og forklare de valgene han hadde tatt underveis, og hvilke konsekvenser de valgene fikk.

– Hva hadde du der å gjøre?

– Hvorfor lå du i bane to når det var plass inne ved lista?

– Hva tror du er grunnen til at han dyttet til deg i svingen.

– Hva synes du selv om løpet?

Fortsatt den dag i dag hører jeg Gjert stille samme type spørsmål til alle guttene sine. Han har rett og slett vært god til å lære ungene sine å ta sine egne valg.

Og det er derfor han kan si det han sier før finalen.

Dette vinner du hvis du vil.

Da trigges hjernen til Jakob ytterligere til å ta de valgene som må til for å gjøre det. Da slår den erfaringsbaserte læringen inn umiddelbart.

Under OL har Jakob Ingebrigtsen vært inne i ei prestasjonsboble som har vært umulig å trenge gjennom. Selv for faren. Og selv om han høylydt uttrykte sin frustrasjon over det, så er jeg sikker på at det gjorde en sedvanlig nervøs Gjert Ingebrigtsen tryggere på at sønnen hadde kontroll på situasjonen.

Den iskalde taktiske løpingen i finalen var i alle fall beviset på at jobben har fungert. Jakob Ingebrigtsen løp som om han hadde 40 års erfaring fra OL-finaler. Det var ingenting som tydet på at dette var hans første.

Så kan man kanskje undre seg over om denne jobben som er gjort har gått ut over far-sønn forholdet til Gjert og Jakob?

Nei.

Den varme klemmen i mixed sone drøye to timer etter løpet ga oss svaret på det.

For å være litt retorisk. Hadde ikke du ønsket å ha en pappa som var villig til å ofre alt for at du skal nå din største drøm?

Jo.

For i bunnen av denne bevisstgjøringen, og den kompromissløse jakten på å nå sine hårete mål ligger den nødvendige kjærligheten og respekten.

Det går en kule varmt både titt og ofte. Men det mest imponerende med familien Ingebrigtsen er ikke idrettsbragdene. Det er måten de med sin helt spesielle, og innimellom høylytte stil, bryr seg om hverandre på. Og måten de tar vare på hverandre.

Der er de like store forbilder som på idrettsbanen.

Og det sier ikke så rent lite etter gårsdagens episke oppvisning.