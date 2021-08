Britneys far slår tilbake i nye rettsdokumenter – hevder at datteren er psykisk syk

Nye dokumenter avslører at Jamie Spears nylig diskuterte muligheten for å plassere sangeren tilbake på en institusjon for psykisk syke.

Den 39 år gamle superstjernen har vært under en kontroversiell formynderordning siden 2008.

Det er faren, Jamie Spears, som har vært ansvarlig for å overse hennes økonomi og eiendommer, mens verge Jodi Montgomery har tatt hånd om omsorgsdelen.

Den amerikanske popartisten har nylig gått til sak for å få fjernet faren som verge, og nå slår Jamie Spears tilbake.

I nye rettsdokumenter hevder han at Britney ikke er i stand til å ta store avgjørelser om hvem som skal være hennes verge, skriver Page Six.

FREE BRITNEY: Mange av stjernens fans har engasjert seg i saken. Foto: Frederic J. Brown

– Spinne ut av kontroll

I rettsdokumentene som ble levert i Los Angeles fredag sier Jamie Spears at han 9. juli fikk en fortvilet telefonsamtale fra Britneys andre verge, Jodi Montgomery.

NBC News skriver at Montgomery skal ha uttrykket bekymring for Britneys oppførsel og psykiske helse, blant annet fordi hun nektet å ta medisiner og snakke med legene sine.

– Ms. Montgomery følte at Ms. Spears holdt på å spinne ut av kontroll, sier Jamie Spears i de ferske rettsdokumentene.

Nekter for at dette ble sagt

Britneys far hevder at det i denne telefonsamtalen også ble diskutert om sangeren burde legges inn på psykiatrisk institusjon mot hennes vilje.

I henhold til lovverket i California kan en person legges inn for psykiatrisk vurdering hvis de anses som en fare for seg selv eller andre.

Jodi Montgomery sier gjennom sin advokat Lauriann Wright at hun mener Jamie Spears gir en feilaktig fremstilling av telefonsamtalen de hadde 9. juli.

– Ms. Montgomery ga aldri utrykk for at Ms. Spears i dette øyeblikket trengte en psykiatrisk vrudering, men uttrykte en generell bekymring for hennes psykiske helse, sier Wright til NBC News.

Vant ikke frem i retten

I to rettshøringer i midten av juli ba Britney Spears om at faren ble fjernet som verge, noe hun ikke fikk gjennomslag for.

Hun fikk imidlertid innvilget retten til å hyre sin egen advokat i formyndersaken.

ADVOKAT: Mathew Rosengart er ansatt som Britneys advokat. Foto: Chris Pizzello

Mathew Rosengart ble i midten av juli utpekt som popstjernens nye advokat. Han har lovet å handle raskt for å få fjernet Jamie Spears etter at datteren i rettshøringer har omtalt formynderordningen som en «grusomhet».

Det bes nå om at faren erstattes av en uavhengig regnskapsfører.

Nekter å synge

Britney har sagt at hun kommer ikke til å opptre så lenge faren er hennes verge.

– Jeg kommer ikke til å opptre på noen scene i nærmeste framtid når min far bestemmer hva jeg har på meg, sier, gjør og tenker, skriver hun i et langt og følelsesladd innlegg.

Det neste rettsmøtet i saken skal egentlig holdes i september, men kan bli flyttet tidligere.