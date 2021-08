Kjæresteparet ble sjokkert over det de så: – Dette er en kamp vi må ta

De så for seg at de skulle på ferie, treffe folk og oppleve verden. Så tok jordomseilingen enn overraskende vending. Den varte i åtte år.

September 2013 var starten på det som endte opp med å bli en tankevekkende reise for kjæresteparet Linn Charlotte Klund og Paul Lübbe.

– Planen var egentlig å reise rundt og møte nye folk. I begynnelsen trodde folk at vi skulle på ferie, sier Klund.

Men noe ferie ble det ikke. Åtte år senere – fem år lengre enn planlagt – er de tilbake i Norge.

Inntrykkene er mange og resultatet av reisen ble noe helt annet enn det de i utgangspunktet hadde tenkt. Dette mye på grunn av alt de så underveis.

FOREDRAGSHOLDERE: Paul Lübbe og Linn Charlotte Klund har hatt flere foredrag ved diverse folkehøgskoler i landet. Foto: Karmøy Folkehøgskule

– Vi skjønte raskt at vi ville gjøre en liten forskjell på klimaet og miljøet. Dette var ikke hovedtemaet da vi reiste, men noe vi fort fikk øynene opp for, presiserer Klund.

Omfattende klimarapport

Mandag kommer FNs klimapanel med en ny, omfattende rapport som viser status i klimaforskningen i verden. Dette er den første FNrapporten som blir publisert på syv år.

Rapporten skal oppsummere den naturvitenskapelige kunnskapen om den globale oppvarmingen, og det er ventet nedslående resultater.

– Dette kommer til å bli den kraftigste advarselen så langt, sier den britiske politikeren Alok Sharma, som skal lede klimatoppmøtet i Glasgow.

Dette gjorde inntrykk

Linn Charlotte Klund og Paul Lübbe har i løpet av sin reise sett både det vakre og mindre vakre verden har å by på.

Særlig en opplevelse fra Arktis sitter sterkt i minne hos dem begge.

– Da dro vi egentlig for å sette fokus på isen, og smeltingen av polarisen. Vi ble ganske sjokkerte da vi så store mengder havplast langs kysten der. Det var jo flere mil unna resten av verden, konstaterer Klund.

– Vi snakket med forskere som fortalte at det lå mikroplast i isen på Nordpolen. Det viser litt om hvor langt vi har kommet, legger Lübbe til.

STRANDSØPPEL: Linn Charlotte Klund og Paul Lübbe har plukket søppel ved flere strender. Her fra Komodo nasjonalpark i Indonesia. Foto: Amanda Sailing

Kampen for miljøet

Lørdag var paret tilbake der det hele startet, i Skjeberg i Viken. På reisen har de fått et helt nytt perspektiv på omverden.

– Vi sitter igjen med et veldig positivt inntrykk, basert på det vi har sett. Men hvis man skal basere sin mening om klima og miljø på nyheter og det man har sett derfra, kan det hende man sitter igjen med et negativt inntrykk, sier Lübbe.

Nå mener kjæresteparet at noe må skje før det er for sent.

– Dette er en kamp vi må ta sammen. Politikerne må komme med lover, industrien må omstille seg, og folk må kjøpe ting som er pakket i mindre plast, mener Lübbe.

– Det nytter ikke å si at man kildesorterer hjemme. Alle monner drar, men det gjør ikke en veldig stor forskjell. Vi må kutte på forbruket, mener Klund.

Klimaendringenes ansikt

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved CICERO senter for klimaforskning, er en av de norske medforfatterne bak rapporten.

– Rapporten er en statusoppdatering på alt som skjer i klima. Det handler om global oppvarming og hva som skjer andre steder. Det kommer også en egen del om ekstremvær, for det er klimaendringenes ansikt utad, sier Samset.

KLIMARAPPORT: Bjørn Hallvard Samset har vært med på å utarbeide den nye klimarapporten fra FNs klimapanel. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Rapporten kommer i flere deler. Den første delen kommer mandag, mens de to delene som handler om konsekvenser og forebygging kommer i løpet av neste år.

Årets rapport kommer i forkant av klimatoppmøtet som skal holdes i Glasgow i november.

– Beslutningstakerne der har vært veldig tydelige på at de trenger å få denne rapporten klar før forhandlingene, sier Samset.

Forventer at alarmklokkene ringer

Kikki Kleiven, direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, har store forventninger til FNs sjette klimarapport.

– Jeg forventer at alarmklokkene ringer enda tydeligere enn de har gjort før. Jeg forventer at vi kommer til å få enda tydeligere signaler om det som skjer i verden, sier Kleiven.

Kikke Flesche Kleiven fra Bjerknessenteret Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Denne sommeren har flere land blitt hardt rammet av kraftig flom, skogbrann og hetebølger.

– Bare her i Norge har antall dager med ekstremvær økt med 30 prosent siden 1900, sier Kleiven.

Nå håper direktøren at klimatoppmøtet og verdens politikere tar rapporten og klimatiltak på alvor, for nå begynner det å haste.

– Denne kunnskapen har vi hatt siden sent på 80-tallet, så vi har mistet enormt mye tid. Vi har mistet halvparten av mitt liv der vi kunne kommet med gode klimaløsninger, sier Kleiven.