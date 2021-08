Frykter flammene vil legge flere byer i ruiner: – Enorme ødeleggelser

Skogbrannen som har fått kallenavnet Dixie-brannen, og som nå herjer i nordlige California, er delstatens tredje største noen gang. Brannen har også strukket seg over grensen til Oregon, og gjort stor skade her.

Brannen er blitt så stor at den har skapt sitt eget værsystem over områdene der den herjer, som gir lyn og sterk vind.

Så langt har brannen satt fyr på 17.000 kvadratkilometer, og myndighetene frykter den vil vokse i omfang.

Etter 24 dager med voldsomme branner, har brannmannskapene enda ikke fått kontroll på flammene.

– Enorme ødeleggelser

Denne uken ble deler av den historiske gullgraverbyen Greenville slukt av flammene.

I helgen står kun utbrente ruiner igjen, mens tømmerstrukturer var fullstendig borte.

Ødeleggelsene er omfattende, opplyser sheriff Todd Johns i Plumas fylke.

– Jeg har bodd i Greenville hele mitt liv. Hjertet mitt er knust etter det som har skjedd der. Det er snakk om enorme ødeleggelser, sier han.

Ken Donnell er en av dem som har fått levebrødet jevnet med jorden. Hans butikk «Donnels MusicLand» er nå lagt i ruiner.

ØDELAGT: Ken Donnell står i det som en gang var musikkforretningen hans. Nå er det kun ruiner på stedet. Foto: Fred Greaves / Reuters / NTB

– Det er helt forferdelig, sier en fortvilet Donnell, når han møter nyhetsbyrået Reuters tilbake på stedet etter brannens herjinger.

Også over grensen til Oregon har flammene etterlatt seg store nabolag i ruiner.

Innbygger Jim er en av dem som er rammet.

– Vennene mine bor i telt, jeg kan ikke gjøre annet enn å takke Gud for at jeg er i live, sier han.

Vind, bratt terreng og overflod av svært tørr vegetasjon gir næring til flammene og gjør arbeidet vanskelig for de over 5.000 personene som deltar i slukkearbeidet.

– Det er så ille at en liten gnist som lander et nytt sted starter en stor, ny brann. Det sprer seg over alt, sier Rick Carhart, kommunikasjonssjef ved Californias avdeling for brannslukning til Los Angeles Times.

Evakuert

Store områder er også evakuert, både der brannen har herjet, og der myndighetene frykter den kan spre seg.

FLYKTET: Regina Rutledge har tatt med seg hundene sine og mange av sine eiendeler i bilen. Foreløpig kan hun ikke reise hjem. Foto: Josh Edelson / AFP / NTB

– Det var veldig intenst, forteller Regina Rutledge, som bor i Chester i California.

Hun bor nå i bilen, og klarte å få med seg noen eiendeler og sine to hunder da hun måtte flykte fra hjemmet sitt.

Hun har fått beskjed om at det minst er ti dager til hun kan reise tilbake til hjemmet sitt – eller i det minste det som er igjen av det.

– Den siste kvelden hjemme kunne vi se rødskjæret fra flammene komme mot oss, det var som et monster, sier hun.