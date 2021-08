Glem armbåndet. Dette var sølvvinnerens største gave til Jakob

Alt flasket seg for Jakob Ingebrigtsen i OL-finalen på 1500 meter.

Da Jakob Ingebrigtsen løp inn til suverent gull på 1500 meter under OL i Tokyo, var det kun pappa Gjert av familien som hadde fått mulighet til å være til stede.

Hjemme i Sandnes kunne resten av teamet og familien juble over den suveren triumfen.

– Det var nesten for lett. Det var så udramatisk. Jeg var nervøs på forhånd, men da løpet startet, var det nesten ikke nerver i det hele tatt, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

Mannen som på mange måter startet familiens utrolige løpehistorie likte nemlig det han så.

Mens pappa Gjert har brukt dagene i forkant til å prøve å overbevise pressen om at han ikke har peiling på taktikk i det hele tatt, fordi han aldri har løpt 1500 meter, har Henrik Ingebrigtsen mer enn nok kompetanse på det som skjer.

– Han gikk kun for gull. Alt annet ville han ikke ha med i kofferten hjem. Det var helt uinteressant. Det kunne du se på gutten. Han var villig til å risikere mye. Hvis du legger alt i potten blir det enten gull eller ingen verdens ting, og den risikoen var han villig til å ta, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen etter løpet.

Større gave

Timothy Cheruiyot ga Ingebrigtsen en gave i form av et armbånd etter løpet. Europamesteren fra 2012 mener broren fikk en enda større gave av Cheruiyot.

Jakob Ingebrigtsen la seg i front av feltet, helt etter planen, ifølge broren. Da kan han følge uansett hvem som støter. Når det er Timothy Cheruiyot som drar opp farten, trenger han ikke gjøre mer enn å henge på. Det gjør han uten problemer.

– Cheruiyot spiller løpet rett i hånden til Jakob. Han gir ham gullmedaljen. Han må dra i 800 meter og vel så det, Jakob kan bare ligge bak og kontrollere. Da har ikke Cheruiyot en sjanse, mener storebror Henrik.

Etter løpet var far og trener Gjert Ingebrigtsen klar på at det ikke var lagt opp en løpstaktikk, men at de fikk inspirasjon fra andre løperes analyser i forkant.

– Jeg så noen Youtube-greier der blant annet Nick Willis hadde lagt ut en fyldig analyse som han traff helt sinnssykt på. Det var noe Jakob også fikk med seg. Jeg vet ikke om Jakob tok det innover seg, men det var en god og grundig analyse. Det ble vel et perfekt løp fra Jakob som han tar kommandoen i, sa Gjert.

Til tross for dette, hevdet Cheruiyot at hans egen trener og Gjert Ingebrigtsen hadde lagt en plan før løpet. Etter målgang fikk Gjert Ingebrigtsen det samme spørsmålet fra TV 2.

– Ja, neste spørsmål, sa Ingebrigtsen etter en lengre pause og til høylytt latter i pressesonen.

Alt løsnet

Et par timer etter målgang i Tokyo sitter Henriks 20 år gamle bror ved siden av Timothy Cheruiyot på den internasjonale pressekonferansen. Det skulle ta elleve forsøk, men nå tok han endelig rotta på mannen som har dominert 1500 meter de siste årene.

Og det i en olympiske finale.

– Det er nesten så jeg ikke tror på det selv, men jeg gleder meg til å få medaljen rundt halsen, sa han umiddelbart etter målgang.

Den hadde han fått da pressekonferansen først startet.

– Gjorde han deg en tjeneste, Jakob?

– Ja, er det korte svaret.

– Jeg skjønner at når man er den med andre beste tid, så er det klart hvordan man vil ha løpet. Det er en ganske uforutsigbar øvelse, men man kan gjøre den forutsigbar med å kjøre ganske høy fart. Da er det de raskeste og de med best tid som vinner. Vet at på den måten skal jeg i alle fall ta sølv og på en god dag kan jeg ta gull.

Han omtaler løpsopplegget som et drømmescenario, selv om følelsen var tung underveis. Ikke unaturlig når farten er så høy.

– På sisterunden så løsnet alt. Da var det bare å springe til mål først og ta gull.

JUBEL: Jakob Ingebrigtsen etter målgang. Foto: Andrej Isakovic

– Kunne ikke gjort mer

Jonathan Gault er en tidligere mellomdistanseløper som nå skriver for nettstedet letsrun.com.

Han omtaler vinneren av 1500 meter i OL som «kongen av mellomdistanseløping», og ble dypt imponert av det han så av Jakob Ingebrigtsen lørdag.

FRIIDRETTSKJENNER: Jonathan Gault Foto: Twitter.

– Det er en av de mest imponerende mesterskapsprestasjonene noensinne å løpe 3.28 i en olympisk finale, sier Gault til TV 2.

– Cheruiyot hjalp Jakob?

– Ja, jeg tror han gjorde det. Det at han bare kunne følge ham og så bare angripe i siste sving ... det hjalp ham i alle fall å løpe så fort som han gjorde.

Men han tror ikke kenyaneren hadde hatt en mulighet uansett.

– Normalt vil man vinne med tiden han løp på. Jeg tror ikke han kunne gjort mer uansett. Dette var hans sjanse. Jakob er bare bedre.

Det var heller ingen sure miner fra kenyanske Cheruiyot, som roset sin overmann som en fantastisk utøver og en sterk fyr. Den eneste delvise unnskyldningen var en skade.

– Jeg løp bra. Jeg ville løpe under 3.30 og det klarte jeg. Jeg kontrollerte tempoet til 1350 meter da Jakob kom forbi meg igjen, sa Cheruiyot.

– Jeg klarte ikke å svare fordi jeg hadde vondt i hamstringen.

Den norske løpsnestoren og TV 2-ekspert Johan Kaggestad er også full av beundring for Ingebrigtsen.

– Jeg er mektig imponert. Det var en fysisk stor prestasjon og taktisk var det 100 prosent vellykket. Det var dristig å gå opp og ta teten så tidlig, han gamblet på at Cheruiyot ville overta føringen, sier Kaggestad.

– Den posisjonen med luke bak, gjorde at Jakob fikk et godt utgangspunkt. De to beste løperne fikk gull og sølv, men Jakob var desidert sterkest i dag.