Gjert spår verdensrekord - slik svarer Jakob om veien videre

3:28.32. Slik lyder Jakob Ingebrigtsen sin nye pers og ikke minst olympiske rekord på 1500 meter. Nå spår Gjert at verdensrekorden kan stå for tur.

– Han begynner å nærme seg den verdensrekorden rimelig heftig etter hvert. Vi får se om vi får satt opp et rekordforsøk i år eller neste år, sier treneren.

Verdensrekorden er på 3.26 blank. Satt av marokkanske Hicham El Guerrouj i 1998.

– At han kommer til å løpe rimelig «close» til den verdensrekorden før eller senere, det gjør han nok. Han har to løp i beina her på noen dager. Det her begynner det å lukte skikkelig svidd av, sier Gjert.

Jakob etter 1500 m finalen på Olympic Stadion i Tokyo. Foto: Lise Åserud / NTB

Klar melding fra Gjert

Samtidig spår Gjert at Jakob også har planer om flere distanser.

– Jeg oppfordrer dere til å følge med utover sesongen, for det blir bra. Jeg tror han kommer til å gå for flere distanser enn den 1500 meteren.

Jakob forteller at han har flere forskjellige planer for fremtiden:

– Nå er det vel å legge beina høyt og bli tjukk. Nei da, det har jo vært OL-gull på 1500 meter som har vært det største målet, men samtidig så har jeg lyst til å slå rekorder og vinne andre øvelser også. Jeg har en VM-tittel som jeg gjerne skulle tatt, sier gullhelten.

Lørdagens sølvvinner, Timothy Cheriyout, er også klar på at det kan bli mye moro i fremtiden.

– Jakob er en god løper og en sterk fyr. Han er ung og i fremtiden kan vi sette verdensrekord.

– Innenfor rekkevidde

Jonathan Gault, som skriver for løpenettstedet letsrun.com og følger friidrettssirkuset verden rundt, mener verdensrekord kan være realistisk.

– Jeg er ikke sikker på at han kan klare det i år, men en dag, så er det absolutt innenfor rekkevidde, sier Gault til TV 2.

– Det blir ikke større enn å være den olympiske 1500 meter-mesteren. Du er kongen av mellomdistanseløping om du vinner OL-finalen. Å gjøre det 20 år gammel. Å gjøre det på olympisk og europeisk rekord er en utrolig, utrolig prestasjon, sier Gault.

– Hva er hans største styrker?

– Han er god allrounder. Han har en fantastisk utholdenhet og han kan avslutte raskt, men utholdenheten er nok det fremste.

Gault trekker også frem de mentale ferdighetene.

– Det viser en fantastisk mental styrke fortsatt å ha den troen på seg selv og å treffe formen perfekt. Han løp det beste løpet i hans liv, i det største løpet i hans liv. Veldig få klarer det, og å gjøre det 20 år gammel er utrolig imponerende.

Kaggestad er ikke i tvil

TV 2-ekspert Johan Kaggestad er ikke i tvil om at verdensrekorden er innenfor Jakobs rekkevidde - og det har han ment lenge.

– Ja, jeg sa allerede for tre år siden at han kunne sette verdensrekord på 1500 meter etter jeg så løpet hans i Eugene. Det står jeg for. Jeg tror han er god nok i et løp som er hardere og lagt opp slik at han kan ta rekorden. Jeg tror han har det inne, sier Kaggestad til TV 2.

Kaggestad mener at en bane som i høyden i Zürich vil være et sted hvor Ingebrigtsen vil kunne ha gode rekordmuligheter.

– Det som er spesielt med Jakob er at han var oppsiktsvekkende god allerede som 15-åring. Mange trodde det var en boble som ville sprekke, men han er bare blitt bedre og bedre.