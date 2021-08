Anna-Sabina tok et kraftig oppgjør med moderne datingkultur: – Jeg er forbanna

Anna-Sabina Soggiu satte internett i kok med sin kronikk om dating og umodne menn. Nå advarer psykolog Marius Stavang om romantisk bedrageri og gir alle single et radikalt råd.

Etter nesten fem år med mislykkede dater og irritasjon over det motsatte kjønn satte sosionom Anna-Sabina Soggiu seg ned og skrev en kronikk.

«Jeg er dama menn føler seg forstått av. Jeg vurderer å sende konene vippskrav for de timene», skriver Soggiu i kronikken som ble publisert på NRK forrige uke.

I løpet av bare et døgn ble kronikken lest av over 300.000 og reaksjonene har vært mange.

ÆRLIG: Soggiu forteller ærlig om sine opplevelser med dagens datingkultur. Foto: Skjermdump / NRK

– Jeg tror det Soggiu opplever er innmari vanlig, og er et stort problem for mange kvinner i dagens samfunn, sier psykolog Marius Stavang.

Søker emosjonelt tilbakestående idiot

Soggiu har blitt både irritert og forbanna over det hun har opplevd som singel kvinne i møte med dagens datingkultur.

– Jeg føler at jeg opptrer som et slags voksenopplæringsprogram i menneskelige følelser, sier Soggiu til TV 2.

En rekke ganger har Soggiu opplevd at menn hun har datet i månedesvis plustelig har funnen en annen. Eller enda verre, har hatt en annen hele tiden.

– Til tider har jeg lurt på om det står «søker emosjonelt tilbakestående idiot» skrevet i panna mi, sier Soggiu.

Hun anbefaler alle single kvinner å stille et essensielt spørsmål til personen de dater.

– Enhver date burde begynne med spørsmålet «Finnes det én kvinne i universet, som er eller tror hun er i et forhold med deg?», sier Soggiu.

Flaut å snakke om

Det er tydelig at kronikken har truffet en nerve hos mange single kvinner. Dagen etter at kronikken ble publisert våknet Soggiu opp til en rekke støttende meldinger.

– Mange sier at jeg har satt ord på det de føler, og noe som kan være ganske flaut å snakke om. Det er ikke noe gøy å ikke bli valgt eller å være noens nummer to, sier Soggiu.

Psykolog Marius Stavang er ikke i tvil om at mange single kan kjenne seg igjen i det Soggiu beskriver.

– Dette er et økende problem i dagens datingmarked, sier Stavang som hyller Soggius åpenhet.

Ulik seksuell motivasjon

Psykologen understreker at både menn og kvinner kan oppleve å stå i en slags «kjærlighets-kø», der man ikke er førstevalget til den man dater.

– Denne typen seksuell og romantisk bedrageri er alvorlig, det er en stor byrde for dem som utsettes for det, både emosjonelt og tidsmessig, sier Stavang.

Han tror mye av problemet bunner i at menn og kvinner har ulik seksuell motivasjon.

PSYKOLOG: Marius Stavang er psykolog ved Insitutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) Foto: TV 2

– Gjennomsnittlig ønsker menn i større grad uforpliktet sex og sex med flere partnere enn hva kvinner vil. For å oppnå dette er menn villige til å «lure» kvinner, for eksempel ved å virke mer interessert i forpliktelse enn hva de faktisk er, sier Stavang.

Kvinner vil på sin side operere på en litt annen måte.

– Forskning viser at kvinner ofte har såkalte backuppartnere. Så hvis det skjærer seg med en person rykker nestemann frem i køen, sier Stavang.

– Gi helt blanke

For å unngå å bli skuffet tror psykologen det er viktig å snakke om forventninger og forpliktelse tidlig i forholdet.

– Mitt råd er å få personen til å vise mer forpliktelse og investere mer før det går over til å bli en fysisk relasjon, sier Stavang.

Han mener det er uheldig at det i dagens kultur kan bli sett på som «usexy» og «needy» å be om forpliktelse.

– Jeg tror dermed løsningen er å gi helt blanke i denne kulturelle normen og be om forpliktelse mye tidligere, sier Stavang.

Et radikalt forslag mener psykologen kan være å oppdatere Facebook-statusen relativt tidlig i forholdet.

– Da finner du fort ut om han bruker deg eller om han faktisk vil være eksklusive kjærester.

Vanskelig å følge eget råd

Selv om Soggiu er kritisk til dagens datingkultur er hun usikker på om hun vil klarer å følge sitte eget råd om å sette tydeligere grenser.

– Jeg synes jo også at sånne ting kan være vanskelig. Jeg opplever at jeg kan være veldig tydelig i begynnelsen, men når man får en relasjon med noen man liker er det vanskelig å være like konsekvent i egen grensesetting, sier Soggiu.

Hun tror mye av problemet oppstår når man ikke klarer å være tydelig på hva man forventer av en eventuelt parter.

– I denne datingverden tror jeg du skal være ganske tydelig, ganske tidlig, på hva du vil ha, sier Soggiu.