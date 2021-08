Anne Lise (84) og Ellen (80) fortviler over pandemiutvikling: – Føler seg dum

Nettbank, digitale møter og treff, koronasertifikat på nett og QR-kode på restaurant og kafé. Det er blitt en del av vår nye hverdag - men for Anne Lise Ausland (84) og Ellen Strømme (80) byr de nye ordningene på flere utfordringer enn løsninger.

– Jeg orker ikke og klarer ikke, og jeg blir nervøs når jeg prøver, forteller Ausland til TV 2.

Hun beskriver en hverdag der ting som pleide å være enkelt, som å bestille en bussbillett, har nærmest blitt umulig.

QR-KODE: Ellen (t.v.) og Anne Lise (t.h.) synes det er vanskelig å bestille med den nye QR-kode løsningen på restaurantene Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Man får en taperfølelse og man føler seg dum. Det er ikke bra at vi eldre skal føle oss så dumme, sier Strømme.

Anne Lise og Ellen er aktive pensjonister med forskjellig digitalkompetanse. Ellen bruker digitale applikasjoner mer enn Anne Lise, men begge synes det er synd at så mange henger etter eller ikke får det til.

– Det er folk som har dårlig syn, lite ork og svekket hørsel. De er redde for å gjøre feil, sier Ausland.

Ikke alene

Rundt 600.000 personer fra 16 år og oppover, er ikke-digitale, viser en ny rapport fra Kompetanse Norge. Jan Davidsen som er leder for Pensjonistforbundet bekymrer seg for de eldre som blir stående utenfor.

REDDE: Jan Davidsen mener de eldre er redde for å virke dumme. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De er fortvilet, redde for å stå frem og fremstå dumme. Derfor er det viktig å minne dem på at utviklingen har skjedd veldig fort, og at de ikke er aleine, sier Davidsen.

Han mener at det kreves en omfattende opplæringsplan for å senke det digitale utenforskapet.

Vil satse på analoge løsninger

Statsministerkandidat og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener at man bør satse på flere analoge løsninger.

SERVICEKONTOR: Trygve Slagsvold Vedum mener at vi må styrke de kommunale servicekontorene. Foto: Sofie Prestegård/ TV 2

– Det må være mulig for den eldre damen eller mannen å møte ett menneske. Digitale løsninger er helt perfekt for sånne som meg, men det kan være litt vanskeligere for faren min, sier Vedum.

Vedum mener at digitaliseringen under pandemien har ført til at mange har blitt glemt.

– Vi må ha et samfunn som er like bra for meg og faren min. Det mener jeg at vi har glemt under digitaliseringsløftet. At alle ikke er like vant med digitale plattformer, sier Vedum.

God opplæring

HJELPSOM: På restauranten Sumo i Bjørvika i Oslo får damene hjelp til å bestille med QR-kode. Foto: Ellen Kessel / TV 2

For damene er det viktigste å få rom til å prøve og feile.

– Vi bør få skikkelig opplæring, uten store grupper, så vi kan spørre om og om igjen, sier pensjonistene.

Men Anne Lise forteller at det ikke alltid er lett å lære nye ting.

– Man skal ha ressurser og pågangsmot for begynne å lære nye ting når man er såpas opp i årene som jeg er, sier Ausland.