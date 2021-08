Manchester United sprudlet i generalprøven – overkjørte Everton

Manchester United - Everton 4-0

De røde djevlene slo Everton komfortabel i generalprøven før Premier League braker løs neste helg.

Ole Gunnar Solskjærs menn kjørte til tider over de blåkledde fra Merseyside etter mål fra blant annet Mason Greenwood, Harry Maguire, en nydelig frisparkperle fra Bruno Fernandes og Diogo Dalots overtidsscoring.

– Den neste uka vil handle litt spesifikt om Leeds, men også om å komme i bedre fysisk form. De tre neste kampene, frem til landslagspausen, vil egentlig også være en del av vår preseason. Vi må imidlertid ta flere poeng nå enn vi gjorde forrige sesong, sa United-manageren til MUTV etter kampen.

Etter åtte minutter satte Greenwood ballen i åpent mål da Lucas Digne headet tilbake til målvakt Jordan Pickford som mistet ballen i det han skulle ta imot.

Dermed fikk vingen en enkel jobb med å sette ballen i det åpne målet, før kaptein Harry Maguire doblet ledelsen da han stanget inn 2-0 drøyt sju minutter senere.

Fernandes punkterte regelrett kampen etter en halvtimes spill da han på mesterlig vis overlistet Pickford i Everton-målet på frispark. Et siste mål fikk også rødtrøyene på overtid da Diogo Dalot stusset inn dagens fjerde for hjemmelaget.

Flere mål ble det ikke og dermed slo Ole Gunnar Solskjær Rafa Benitez' Everton i generalprøven før Premier League-oppstarten neste helg.

Nysigneringene Jadon Sancho og Raphael Varane, som fortsatt ikke er offisielt bekreftet Manchester United-spiller, var med i United-troppen lørdag.

– Jadon (Sancho) kommer mandag, og Raphael så snart legesjekken er i boks. De må imidlertid gjennom et opptreningsregime også. Vi kan ikke bare kaste dem innpå. Forhåpentligvis er Sancho i ok fysisk form slik at han kan bli involvert mot Leeds, sa Solskjær om sine to stjernesigneringer.

Heller ikke Dean Henderson, Eric Bailly, Alex Telles, Amad Diallo, Marcus Rashford og Edinson Cavani var å se i troppen mot Everton.

Jesse Lingard ble også utelatt etter å ha testet positivt for Covid-19.