Hun var hele Norges «sexinspirator» - nå gjør hun helomvending

Kjensli ble kjent som Norges første tester og anmelder av sexleketøy. I dag er hun er selvutnevnt sexinspirator og forfatter av boken «Sex fra Ah til Åh…».

Nå skal hun begi seg ut på noe helt nytt.

Til høsten begynner 53-åringen på sykepleierstudier i Fredrikstad.

– Min mi­sjon har i alle år vært å ufar­lig­gjø­re sex­le­ke­tøy, spre sek­su­ell gle­de og fjer­ne unø­dig skam. Nå fø­ler jeg på man­ge må­ter at opp­dra­get er ut­ført, forteller Kjensli til sykepleien.no.

Behov for for påfyll

Videre forteller 53-åringen at hun lenge har kjent på behovet for påfyll og forandring. Hun tror også at bakgrunnen som sexinspirator kan være en stor fordel i yrket som sykepleier.

– Jeg har job­bet tjue år med sek­su­ell hel­se og er flink til å se men­nes­ker. Det er in­gen­ting som for­und­rer meg len­ger, og jeg me­ner jeg er ganske dyktig på kom­mu­ni­ka­sjon, forteller hun til nettsiden.

Hjelper på veien til orgasme

Kjensli er også eier av den erotiske nettbutikken Cpunktet.no og er ofte i media når det kommer til temaet rundt sexleketøy.

– Kvinner er i det hele tatt mest glad i klitorisstimulatorer og g-punktsvibratorer som gir gode vibrasjoner, og i disse tilfellene har størrelsen ingen ting å si. Når det gjelder den «ekte varen» altså en varm, hard og god penis, så er det så klart andre ting som teller, fortalte hun i et intervju med TV 2 i fjor.

Hun har også vært spesielt opptatt av å hjelpe menn med å forstå kvinners kropp og sensualitet, og å hjelpe kvinner med å finne veien til sin egen orgasme.

– Det er lettere for menn å få orgasme enn for damer. Sånn er det bare. Penis kan ikke sammenlignes med vagina, det er som å sammenligne en traktor og et romskip, fortalte Kjensli.