Følelsene tok overhånd for Gjert etter gulløpet: – Det her var vanskelig å fordøye

Like etter at Jakob Ingebrigtsen løp inn til OL-gull og ny olympisk rekord, viste TV-kameraene bilder av en tårevåt pappa og trener Gjert.

– Det her var vanskelig å fordøye. Jeg må ikke begynne å grine igjen, sier suksesstreneren.

Sportsnyhetene: Se superløpet i videovinduet øverst.

Gjert måtte ha litt tid for seg selv før han snakket med pressen. Der røpte han at han ikke så løpet i sin helhet.

– Det er mye følelser. Jeg må se det på tv. Jeg går frem og tilbake som en tulling her. Jeg så bare bruddstykker. Jeg så kanskje en tredjedel.

– Jeg tror Jakob hadde et gir til. Men jeg må se det en gang til. Jakob hadde nok holdt følge uansett fart. For han skulle gå for gull eller ingenting.

– Jeg har aldri hatt det verre

Treneren innrømmer at han var utrolig nervøs da han sendte sønnen inn på stadion før løpet.

– Det var helt grusomt. Jeg har aldri hatt det verre i hele mitt liv. Aldri noen gang.

– Jeg måtte ha noen minutter før jeg sendte ham inn. Det er ungene dine. Det er som å sende de i krigen. Man vil gjerne være med hele veien inn. Man får være med så langt, men ikke mer. Det er litt vondt. Så må de gå de siste meterne selv, sier Gjert.

Gjert var strålende fornøyd med hvordan sønnen disponerte løpet sitt.

– Han gjorde et fantastisk taktisk løp. Det var virkelig verdt gullmedaljen. Det var ikke noe lureløp. Han går rett opp i tet og «gutser» når Cheruiyot går. Når du har Jakob på skulderen din, da vet du at løpet er kjørt.

– Jeg så at han drøyde det og drøyde det. Jeg sa: «Du springer ikke forbi før du kommer ut av svingen, for da må du springe lengre».

Spår tronskifte

Dette var første gang Jakob klarte å slå den den kenyanske stjernen. Skal vi tro Gjert er det noe som kommer til å gjenta seg.

– Jeg tror ikke noen gang han kommer til å slå Jakob mer. Jakob er så mye bedre enn han var i fjor. Det her var nok den sjansen han hadde.

– Jakob har vært i en boble siden vi kom til Tokyo. Jeg har sett at hver gang jeg har åpnet kjeften, så har det vært en gang for mye.

Treneren spår at Jakob kan ta verdensrekorden innen kort tid.

– Han begynner å nærme seg den verdensrekorden rimelig heftig etter hvert. Vi får se om vi får satt opp et rekordforsøk i år eller neste år, sier Gjert.

Verdensrekorden er for øvrig på 3:26.00. Jakob Ingebrigtsen ferske olympiske rekord lyder 3:28.32.