Slår ned på voldsomme protester i Thailand

Demonstrantene trosset reglene mot ansamlinger av mennesker for å kreve at statsminister Prayut Chan-o-cha, som kom til makten gjennom et kupp, går av.

Thailands regjering er kommet under tungt skyts for det trege vaksinasjonsprogrammet, og demonstrantene krevde at den kinesiske Sinovac-vaksinen blir byttet ut med Pfizer- og Moderna-vaksiner.

Det mest sjokkerende kravet for mange thailendere var krav om at penger til monarkiet burde omdirigeres til kampen mot pandemien. Monarkiet beskyttes av strenge lover mot majestetsfornærmelser.

De 500 demonstrantene ble fullstendig overskygget av et stort politinærvær. 6.000 politifolk skulle settes inn mot protesten.