Jakob Ingebrigtsen med suverent OL-gull og ny olympisk rekord: – Det var lett!

Jakob Ingebrigtsen suveren i sin første OL-finale - vant duellen mot Timothy Cheruiyot på 1500 meter. Konkurrenten svarte med å gi Ingebrigtsen et armbånd i gave etter målgang.

Ingebrigtsen var en av de store favorittene til lørdagens finale etter at han så svært sterk ut i både forsøks- og semifinaleheatet.

Og 20-åringen levde så til de grader opp til favorittstempelet. Med tiden 3.28,32 løp Ingebrigtsen inn til gullmedalje og ny olympisk rekord.

– Det var lett!, sa Ingebrigtsen inn i TV-kameraene like etter målgang.

Cheruiyot tok sølvet, mens britiske Josh Kerr vant bronsemedaljen.

Se Ingebrigtsen suse inn til gull i vinduet øverst!

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg visste at det jeg gjorde her kom til å endre resten av livet mitt. Hele løpsopplegget ble helt perfekt. Når vi går ut på andrerunden, håper jeg å ta han i siste sving. Jeg visste jeg kunne ta ha der, det var et drømmescenario, forklarer gullvinneren til Discovery.

Jakob Ingebrigtsen med sin aller første OL-gullmedalje rundt halsen. Foto: Andrew Boyers

– Det er merkelig, for man føler seg helt drit helt til sisterunden. Jeg har slitt med å få i meg mat de siste ukene. Jeg har kjent på denne finalen i hvert fall en gang hvert femte minutt. Det er helt drøyt. Jeg visste jeg var en av de beste, men det er tre løp, fortsetter Ingebrigtsen og tok seg tid til å takke for støtten:

– Hadde jeg ikke hatt opplegget til Gjert og resten av familien... det er mange tanker i hodet mitt nå. Det er så spesielt for det er nesten tomt her på stadion, men jeg vet det er millioner som ser på. Jeg har så mange folk som ser på hjemme. Hadde det ikke vært for de der hjemme, hadde ikke dette vært mulig. Det er nesten så jeg ikke tror på det selv, men jeg gleder meg til å få medaljen rundt halsen.

Fikk gave fra konkurrenten

Etter løpet fikk Ingebrigtsen et armbånd i gave av Cheruiyot da de stod i målområdet.

– Han ga meg sitt personlige kenyanske armbånd. Jeg føler kanskje at han ga tronen videre til Norge. Det er litt kult, for det er ikke mange år siden det var utenkelig, sier Ingebrigtsen til Discovery.

Her gir Timothy Cheriuyot et armbånd i gave til Jakob Ingebrigtsen etter OL-gullet. Foto: Lise Åserud

Han hadde armbåndet på seg under medaljeseremonien.

– Det var en fin ting å gjøre. Vi er gode venner og reiser rundt i hele verden og konkurrerer mot hverandre. Det er fantastiske minner, sier Ingebrigtsen.

Spurtet ifra Cheruiyot

20-åringen la seg som forventet bak fra start, men gjorde som i semifinalen og gikk i tet raskt, faktisk allerede etter 25 sekunder. De første 400 meterne var unnagjort på kun 56 sekunder, og Cheruiyot la seg i tet foran Ingebrigtsen.

Cheriuiyot økte mot slutten og Ingebrigtsen fulgte etter. På oppløpet rykket Ingebrigtsen ifra og tok en knusende seier i sitt første OL i karrieren.

– Det er alt han har tenkt på de siste årene, sier storebror Henrik Ingebrigtsen om Jakobs bragd.

– Jeg er veldig stolt over medaljen. Jeg er glad for det og føler meg bra. Det var Jakob sin dag i dag, sier Cheruiyot som måtte se seg slått av Ingebrigtsen for første gang.

– Det her var vanskelig å fordøye. Jeg må ikke begynne å grine igjen. Det er mye følelser. Jeg må se det på TV. Jeg går frem og tilbake som en tulling her. Jeg så bare bruddstykker, kanskje en tredjedel, sier en åpenbart rørt Gjert Ingebrigtsen.

– Han gjorde et fantastisk taktisk løp. Det var virkelig verdt gullmedaljen. Det var ikke noe lureløp. Han går rett opp i tet og gutser når Cheruiyot går. Når du har Jakob på skulderen din, da vet du at løpet er kjørt. Jeg tror ikke noen gang han kommer til å slå Jakob mer. Jakob er så mye bedre enn han var i fjor. Det her var nok den sjansen han hadde, fortsetter pappa og trener Ingebrigtsen.

– Jakob har vært i en boble siden vi kom til Tokyo. Jeg har sett at hver gang jeg har åpnet kjeften, så har det vært en gang for mye.

Toppidrettssjefen: – Han er helt rå

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, var i ekstase etter OL-gullet.

– Han er helt rå. Helt overlegen. Han får løpet akkurat dit han vil, bare styrer det inn og har full kontroll, sier Slokvik til TV 2 og fortsetter:

– Han har trent riktig hele veien, han er skapt til å løpe. Han er steinhard i hodet og han lar seg ikke påvirke. Han er helt kald og rolig, og bare legger taktikken.

Slokvik er svært fornøyd med årets OL.

– Dette er det beste OLet i moderne tid for norsk friidrett, så det er veldig gøy. Det er helt fantastisk, så dette må vi bare nyte. Det blir tøft å forsvare dette neste gang.

Sommeridrettssjef i Olympiatoppen, Marit Breivik, omtaler Ingebrigtsen som fantastisk.

– At han skulle knalle til så tøft i spurten er så overbevisende. Jeg ser at han selv uttaler at det var lett, han er i god form, rågod. Han er fantastisk og har vist det over lang tid, sier Breivik til TV 2.