Ekstrem oppladning: Spesiell egenskap kan gi fordel til Maraton-Moen

Oppladningen til OL i Japan har han lagt til Italia og høydeparadiset Sestriere. Men oppi fjellheimen har lufta ikke vært varm eller fuktig nok.

Derfor satte trønderen seg i bilen for å gjøre de mest ekstreme øktene i noen opphetede dalfører i lavlandet.

Den mest ekstreme økta gikk unna i over 30 røde på gradestokken. Iført svart vindjakke og sorte løpetights, tilbakela han over tre mil i tilnærmet maratonfart.

– Det har vært noen veldig spesifikke økter for å trene på å tåle varmen. Selv om luftfuktigheten ikke er like høy i Italia som her i Japan. Når jeg trener i 32 graders varme midt på dagen i Italia, så får jeg trent kroppen på å kvitte seg med varme, sier han til TV 2.

Medfødt egenskap

Selv om man ikke skulle tro det om en trønder oppvokst med midtnorsk kystklima, så tåler han varme bedre enn de fleste. Det har han lagt merke til når han har trent med afrikanere i Kenya.

– Når det er 25 grader, så er det jeg som starter sist å svette, sier han og smiler.

Men den spesielle medfødte egenskapen er ikke alt. Moen mener at det mentale aspektet er aller viktigst når man ska stålsette seg for ekstrem varme på en maraton.

– Det har litt med tankesettet ditt å gjøre også. Det er ingen som er glade i å løpe i 30 grader. Du kan være godt forberedt, men varmen gjør noe med prestasjonsevnen. Så handler det om å takle den best.

– Så dette går på psyken?

– Ja, det er mye psyke også. Ikke bare det fysiske.

Sondre Nordstad Moen har hatt en ekstrem oppladning til OL. Foto: Fredrik Varfjell

Roligere trening

Fra tidligere sesonger har Nordstad Moen erfart at han har hatt godt av å legge inn flere økter med rolige turer. Tidligere gikk det meste på asfalt. Nå varierer han mer.

– I stedet for å springe en 40 minutters tur på flat asfalt der beina bare vil holde høy fart, så stikker jeg heller opp på en sti der det er umulig å springe så fort.

– Så du tvinger deg selv til å løpe saktere?

– Ja, pluss at terrenget og underlaget gjør at jeg får den fyllinga av hjertet og treningseffekten jeg trenger.

I det hele tatt tror han at forberedelsene han har gjort trolig er bedre enn sine verste afrikanske konkurrenter – som på papiret har sterkere personlige rekorder.

– Kenyanerne kom ned fra Nairobi for et par dager siden. Og de har ikke vært lenge her i Sapporo. De har bommet før med å undervurdere varmeakklimatiseringen, sier han.

Bommet i Rio

Under OL i Rio ble han nummer 19 på sin andre maraton i karrieren. Nå er målsettingen langt høyere.

– Den gangen her velger jeg å ha troen på meg selv. Mye mer enn noen annen gang. Og jeg sier at jeg går for medalje, og at det er det som er målet mitt.

Han mener de undervurderte nedkjølingen i forrige OL. Det var en bom han ikke vil gjøre igjen.

– Den eneste som la is under capsen underveis der var Galen Rupp. Han ble nummer tre i sitt andre maraton. Ingen andre gjorde det.

Derfor har han med seg et helt annet team som skal sørge for at han får kjølt seg ned.

– Det å holde kjernetemperaturen en halv grad lavere i forhold til konkurrentene. Det er så enormt mye å si etter to timer løping. Så alt det der må tenkes på, og være på plass, sier Moen.