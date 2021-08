Grøvdal måtte bryte på 10.000

Saken oppdateres!

Like før 4000 meter kastet den norske løperen inn håndkleet. Da hadde hun allerede havnet langt bak hovedfeltet.

– Jeg kjenner at jeg ikke er på mitt beste. Da blir det litt meningsløst å løpe 25 runder, når jeg ser jeg ikke har sjanse til å være med på den måten jeg har lyst. Det er kjipt å bryte i et OL, men jeg har såpass ambisjoner at når jeg først stiller, har jeg lyst til å krige om topp ti. Når jeg ser at ting ikke funker, velger jeg å stoppe for å ikke gjøre vondt verre, sier Grøvdal til TV 2.

– Jeg følte meg veldig kokt i hodet før jeg begynte i dag. Det har jeg følt på hvert løp. Det føles ikke veldig bra når det koker der.

Nederlandske Sifan Hassan leverte en super avslutning og tok sitt tredje OL-gull i Tokyo.

Reagerer veldig på varmen

Dermed ble det en ny nedtur for Bjerkeli Grøvdal. På 5000 meteren tidligere i OL endte det også i skuffelse med en 14. plass under svært krevende forhold.

Karoline Bjerkeli Grøvdal måtte gi seg før de andre på lørdagens 10.000 meter. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Det er tøffe forhold for min del. Jeg reagerer veldig på det.

– Det er like dager her. Jeg hadde håpet det skulle bli kaldere, men det er varmt og fuktig. Det er likt for alle, men tydeligvis reagerer man forskjellig. Det funker ikke optimalt for min del, sier 31-åringen.

– Gjort alt jeg kunne

Grøvdal har brukt mye tid på å forberede seg på varmen i Tokyo i forkant av OL, men det ble likevel tøft under konkurransene.

– Jeg har gjort absolutt alt jeg kunne. Jeg kan ikke grave meg ned for mye heller. Da må jeg på en måte godta at dette ikke funket for min del. Det gikk bra på forsøket, men etter det har det ikke fungert.

I finalefeltet på 10.000 meter var Grøvdal den løperen med syvende best pers. I Rio-OL i 2016 ble hun nummer ni på samme distanse.