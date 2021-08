Giftig ampulle fra krigen funnet i Jesusbukta i Horten

– Vedkommende som meldte om funnet, ble på stedet og påviste ampullen. Vi plukket den opp og sikret den i egnet beholder. Deretter ble ampullen som vanlig overlevert politiet, sier underbrannmester Donald J. Bell i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

I februar og mars ble det gjort to tilsvarende funn i Tønsberg og ett i Horten. Dersom man finner en ampulle, skal man merke stedet og kontakte politiet.

– Hele og uskadde ampuller utgjør ingen helserisiko. Det er først når de er åpne og innholdet er tilgjengelig at kjemikaliene kan utgjøre en helserisiko, for eksempel ved innånding, svelging eller kontakt via hud og øyne, opplyser brannvesenet.

Under krigen brukte tyskerne ampuller for å oppdage kjemiske stridsmidler. Etter krigen ble noe av utstyret gravd ned eller dumpet i havet, ifølge Forsvarets forskningsinstitutt.