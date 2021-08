Sanger om ekteskapet setter fyr på romanseryktene

Kanye West er for tiden i gang med å promotere sitt nye album, «Donda», som skulle vært ute 6. august, ifølge Vanity Fair.

44-åringen har så langt holdt to konserter på Mercedez-Benz Stadion i Atlanta, Georgia, for å gi fansen en liten smakebit.

Til stede begge gangene var også ekskone Kim Kardashian West. Mens fansen venter på ny musikk, spekulerer de nå om romansen har blusset opp igjen mellom paret.

Støtter eksen

Stadionanlegget har nå blitt hjemmet til rapperen, som ikke vil forlate bygget før albumet er ferdig.

Torsdag kveld var Kim Kardashian West til stede på konserten for andre gang, denne gangen i et svart antrekk som matcher det helsorte antrekket til Kanye.

Flere fans spekulerer nå i om det egentlig er helt over for paret, som skilte seg i februar i år. Sammen har de barna North (7), Saint (5), Chicago (3) og Psalm (2).

Kim Kardashian postet et innlegg på sin Instagram, fredag, og skrev: #DONDA#BALENCIAGA. På bildene kan man se hele familien sammen, inkludert Kanye.

Synger om ekteskapet

Det kan også virke som at Kanye West uttrykker mye av ekteskapsproblemene gjennom sitt nye album, ifølge CNN. I sangen «Love Unconditionally» synger han blant annet: «Jeg mister min familie/Kom tilbake til meg, min kjære.»

En annen sang lyder som følger: «Tid og rom er luksus/Men du kom hit for å vise at du fortsatt elsker meg».

Kim Kardashian har tidligere uttalt at hun er Kanyes største fan.

– Vi har et fantastisk delt foreldreansvar-forhold, og jeg respekterer ham veldig mye. Jeg vil for alltid være Kanyes største fan. Han er faren til barna mine. Kanye vil alltid være familie, fortalte Kardashian i en reunionepisode av «Keeping Up with the Kardashians» tidligere i år.