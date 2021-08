Finsk mann stoppet på grensen – hadde forfalsket familiemedlems koronapass

Mannen i 60-årene er anmeldt for dokumentforfalskning.

En finsk mann i 60-årene er bortvist fra grensen etter å ha prøvd å ta seg inn i Norge med et forfalsket koronapass.

Det skriver Troms politidistrikt på Twitter. Hendelsen skjedde ved Perskogen i Storfjord kommune.

Operasjonsleder Per Arve Aas sier at kontrollen av mannens reisedokumenter viste at koronapasset åpenbart var forfalsket.

Den finske mannen oppga at han skulle til Norge som turist.



– Han hadde brukt koronapasset til et annet familiemedlem, og påført sitt eget navn på det, sier Aas til TV 2.

Han blir anmeldt og bøtelagt for forholdet.