Mann siktet for knivstikking

En mann er pågrepet og siktet for å ha knivstukket minst ti passasjerer på et T-banetog i OL-byen Tokyo.

Den 36 år gamle mannen fortalte politiet at han ville drepe kvinner som så lykkelige ut. Han valgte ofrene helt tilfeldig, ifølge TV-kanalen NHK.

Tilstanden er alvorlig for den første som ble rammet, en kvinne i 20-årene. Ni av dem som ble angrepet, ble fraktet til sykehus, mens den tiende bare var lettere skadd. Alle var ved bevissthet da nødetatene kom til stedet.

Knivstikkingen skjedde på T-banestasjonen Seijogakuen fredag kveld. Mannen som sto bak angrepet, la fra seg kniven og flyktet fra stedet. Ifølge NHK gikk han inn i en butikk, der han overga seg.

Et vitne forteller kringkasteren at han så blødende passasjerer løpe ut av toget mens leger ble etterlyst over høyttalersystemet.

Tokyo avholder for tiden OL, som avsluttes søndag. Ifølge politiet hadde knivstikkingen ingenting å gjøre med OL.