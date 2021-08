Vedums regjeringsdrøm er avhengig av SV – enten han vil det eller ikke

Et samarbeid med SV vil gi politiske konsekvenser for folk, skriver statsråd Henrik Asheim (H).

Det er tydelig at Trygve Slagsvold Vedum synes det er ubehagelig å bli klistret til SV.

Men selv om han ikke vil snakke om det, vil et samarbeid med SV gi politiske konsekvenser for folk.

Vedum kan sno seg unna spørsmålene så mye han vil. I fredagens politiske kvarter nektet han til og med å stille opp i debatt om saken.

Bak denne merkelige pr-strategien ligger realiteten at han er nødt til å forholde seg til: Audun Lysbakken og SV. Og Lysbakken har gitt klar beskjed om at han ikke skal være noe dørmatte for Sp. Snarere tvert imot.

Henrik Asheim er forsknings- og høyere utdanningsminister og representerer Høyre. Foto: Frode Sunde / TV 2

Til VG onsdag sa Lysbakken: «(…) om det dannes en regjering uten oss, så vil det være en regjering som må ha en budsjettpartner. Det er en veldig stor mangel i planen som Trygve la frem».

Med andre ord: Skal Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum bli Norges neste statsminister, blir det på SVs nåde.

Det er riktig at en mindretallsregjering kan få ulike flertall i Stortinget for å få gjennom enkeltsaker.

Men det gjelder ikke når man skal få gjennom statsbudsjettet som er det viktigste styringsdokumentet for en regjering. Hvis Vedums foretrukne alternativ blir en realitet, nemlig en mindretallsregjering med Ap og Sp, vil de være avhengige av SVs stemmer for å få vedtatt budsjettet hvert eneste år.

Får Ikke SV gjennomslag, har heller ikke regjeringen flertall. Faller statsbudsjettet, så faller regjeringen. Derfor er ikke dette bare spill, slik Vedum hevder, det er harde realiteter som får konsekvenser for konkret politikk.

Så hva skal SV ha for å gi Vedum sort bil og stort kontor midt i Oslo? Lysbakken har allerede kravene klare.

SV vil kreve gjennomslag på alt fra skatt, dyre klimatiltak, stopp i ny oljeleting, flere flyktninger får opphold, private aktører i velferden blir stoppet og utenrikspolitikken skal svinge til venstre.

SV vil øke skattene med over 18 milliarder kroner på ett år og gjeninnføre arveavgiften. Denne skatteregningen skal sendes til folk og til næringslivet, akkurat når bedriftene så vidt kan skimte lyset i enden av tunnelen etter korona-krisen.

Og hvis ikke en høyere formuesskatt på familiebedriftene landet rund var nok, så skal jeg love deg at SVs arveavgift på 70 prosent vil gjøre susen for å knekke langsiktig, norsk eierskap.

En regjering hvor SV har tungen på vektskålen betyr også en langt mer liberal innvandringspolitikk, reduksjon i veibygging landet rundt og økte avgifter på en rekke områder. Alt dette er politikk som forhandles og vedtas i statsbudsjettet, ikke noe Vedum kan kjøre slalåm rundt i Stortinget.

Jeg kan være den første til å innrømme at samarbeid med andre partier og budsjettforhandlinger kan være vanskelig. Det må inngås kompromisser og alle som utgjør et flertall skal ha betydelige politiske gjennomslag. Slik funker norsk politikk.

Høyre har styrt landet sammen med KrF, Venstre og FrP siden 2013.

Alle som følger norsk politikk kan da også se at de fire partiene har fått gjennomslag og trukket politikken i sin retning. Dagens regjering har budsjettsamarbeid med Frp som har ført til mer til samferdsel, lavere avgifter og en stram innvandringspolitikk.

Vedums samarbeid med SV vil gi høyere skatter, færre private aktører i velferden og en mer liberal innvandringspolitikk fordi det er det SV vil prioritere.

Det bør potensielle Senterparti-velgere merke seg.

Norge er på vei ut av en pandemi som har vært krevende for hele Norge. Vi må skape nye jobber, inkludere flere i arbeidslivet og å ha gode rammebetingelser for de som driver og starter bedrifter.

Denne uken kom det nye tall som viser at antall sysselsatte er tilbake på samme nivå som før korona-krisen, og det er den siste tiden blitt etablert rekordmange nye selskaper. Men ledigheten er fortsatt for høy og derfor er det siste vi trenger nå politisk usikkerhet.

De fire borgerlige partiene har styrt sammen i åtte år og går til valg på et fortsatt samarbeid ledet av Erna Solberg. Fem uker før valget har opposisjonen to statsministerkandidater, fire ulike regjeringsalternativer og ingen felles politikk.

Men én ting vet vi. Skulle opposisjonen få flertall, vil SV få stor innflytelse på politikken.