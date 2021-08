OL-sensasjonen i trøbbel etter samarbeid med dopingmistenkt

Det var ikke mange som hadde trodd at den italienske sprinteren skulle stikke av med OL-gullet på 100 meter. Men 26-åringen overrasket alle og tok gull på tiden 9.80.

Nå får han oppmerksomhet av det negative slaget. Ifølge den britiske avisen The Times er hans tidligere samarbeidspartner og ernæringsfysiolog, Giacomo Spazzini, under politietterforskning.

Spazzini er mistenkt for blant annet å ha distribuert anabole steroider til sine klienter.

Figurerer i video

For kun fire dager siden publiserte ernæringsfysiologen en video på sin Instagram-konto, der man ser Jacobs snakke varmt om samarbeidet.

– Jeg er overbevist om at Giacomo er den rette personen til å hjelpe meg med ernæring og trening. Man kan ikke slurve med noe i denne idretten, derfor tok jeg avgjørelsen om dette samarbeidet, sier sprinteren i videoen.

Spazzini, som også er tidligere kroppsbygger, er nå en av de mistenkte i etterforskingen som har fått navnet «Operations Muscle Bound». Det er ikke klart hvortid opptaket til videoen faktisk ble gjort.

Selv skriver han følgende under Instagram-innlegget:

– Jeg er veldig stolt over å få være med på denne endringen (Av Marcell Jacobs, jou. anm.) med mitt selskap.

– Siden vi begynte samarbeidet, har alt endret seg, skriver Spazzini, som også forteller detaljert om endringene de sammen gjorde for å få Jacobs til å utvikle seg som utøver.

Hevder samarbeidet ble brutt i mars

Ifølge Jacobs' agent, Marcelo Magnani, ble samarbeidet med den dopingmistenkte brutt allerede i mars i år etter at han beskjed om mistanken.

– Marcell har aldri figurert i etterforskningen og derfor har jeg ingen informasjon om det, sier agenten til The Times.

Han er også klokkeklar på at sprinteren aldri har benyttet seg av prestasjonsfremmende midler.

– Svaret på det er nei. Bare spørsmålet i seg selv er helt feil, sier han.

Forløpig har Den italienske olympiske komité ikke ønsket å kommentere koblingen mellom Jacobs og Spazzini.

Ikke på AIU sin liste

I tillegg til å ta gull på 100 meter, var Jacobs en del av det italienske laget som sprintet inn til stafettgull på 4 X 100 meter.

Marcell Jacobs jubler med det italienske flagget etter stafettgullet. Foto: Kai Pfaffenbach

Det var så sent som i mai i år at 26-åringen for første gang løp under 10 sekunder på 100 meter. Dermed er ikke Jacobs inkludert i det uavhengige antidopingorganet AIU sin liste over utøvere som testes av dem.

I 100 meter-finalen i Tokyo var det kun Jacobs som ikke var på denne listen. Ifølge franske L'Equipe er det de nasjonale antidoping-instansene i Italia som har testet Jacobs i forkant av lekene, i tillegg til at han er testet flere ganger under OL.