Ble vekket av smell – trodde det var skyting

Paret Torill og Freddy Bloemheuvel fra Stavanger er på ferie i Bergen sammen med hunden Happy. Natt til lørdag våknet de opp til flere kraftige smell.

– Jeg trodde det var skyting. Jeg hørte skriking og smell, så jeg trodde at det var skuddrama på campingen, sier Torill Bloemheuvel.

Paret kledde på seg, og så til sin store forskrekkelse at hele naboblokken sto i full fyr og var totalt overtent. Vitnene bor på en campingplass like ved den fire etasjers brennende boligblokken på Lone i Arna.

– Hvordan var det å våkne til et flammehav?

– Helt surrealistisk. Vi forventet ikke noe slikt og har aldri sett noe lignende, forteller paret.

Vurderte å dra

Paret fikk panikk da de hørte smellene, som viste seg å være biler som eksploderte.

– Det var en fem-seks biler som eksploderte på parkeringen utenfor bygget, forklarer Freddy Bloemheuvel.

FULL FYR: Boligblokken i Arna sto i full fyr natt til lørdag. Foto: Bergen Foto Og Media

Paret forteller om fortvilte campinggjester som pakket sammen midt på natten og forlot campingen.

– Det var en guffen følelse. En stund så det ut som om brannen var totalt ute av kontroll. Jeg hadde vondt i magen og hunden vår Happy måtte innenfor jakken fordi hun skalv som et aspeløv, forteller Torill Bloemheuvel.

De vurderte selv å reise fra plassen.

– Vi var redde for at brannen skulle komme ut av kontroll og spre seg til campingplassen. Heldigvis var vindretningen gunstig for oss. Det var aldri snakk om at vi måtte evakuere. Brannvesenet hadde kontroll, så det var ingen fare for oss på campingen. Men vi tenkte selvfølgelig på alle menneskene i blokken, sier vitnene.

TOTALSKADD: Slik ser boligblokken ut i morgentimene. Foto: Rano Tahseen

– Kunne gått veldig galt

Paret mener det kunne ha gått mye verre.

– Jeg er sjeleglad for at vindretningen gikk motsatt vei av campingen. Det kunne gått veldig galt med tanke på alle bobilene med gassflasker. Det hadde vært et kjempeproblem, sier Torill Bloemheuvel.

Paret hadde planer om å reise til Bergen sentrum lørdag. Nå kan det se ut som om det blir endring i ferieplanene.

– Jeg tror vi må sove. Vi har vært oppe hele natten. Vi får vurdere utover dagen hva vi gjør videre, sier paret.

Brannvesenet rykket til stedet med mannskaper fra fire stasjoner. Bygget har blitt totalt utbrent, og det er ifølge brannvesenet fare for at det kan rase sammen. De kan ikke si noe om hvordan brannen startet.

Alle beboere er fraktet til et hotell i nærheten, og ingen er verken savnet eller skadet etter hendelsen.

Meldingen om blokkbrannen i Hardangervegen kom klokken 2.17 natt til lørdag.

Fylkesvei 587 forbi stedet er stengt.