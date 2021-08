11. september-pårørende ber Biden holde seg unna minneseremoni

Rundt 1.700 pårørende og overlevende etter 11. september-angrepene ber president Joe Biden om å holde seg unna minneseremonien for 20-årsmarkeringen.

I et brev til presidenten skriver de at han bare bør få være til stede i 20-årsmarkeringen hvis han frigjør dokumenter som de hevder viser at saudiarabiske ledere støttet terrorangrepene, melder Reuters, NBC og CNN.

Pårørende og overlevende mener at president Joe Biden bør holde seg unna årets minnemarkeringer. Foto: Susan Walsh/NTB

– 20 år senere er det ganske enkelt ingen begrunnelse til å holde denne informasjonen hemmelig, skriver de i brevet.

– Men hvis president Biden bryter sin forpliktelse og stiller seg på den saudiarabiske regjeringens side, blir vi tvunget til å ta offentlig avstand fra enhver deltakelse fra hans administrasjon i enhver minnemarkering for 11. september, skriver de.

Den saudiarabiske ambassaden i Washington har ikke svart på Reuters' henvendelser om å kommentere saken.

Holder opplysninger tilbake

Det hvite hus' talskvinne Jen Psaki sier at Biden er fortsatt er forpliktet til å oppfylle løftet han ga som presidentkandidat om «konstruktivt samarbeid for å løse utestående saker knyttet til tidligere administrasjoners statshemmelighetsprivilegium».

Det hvite hus har hatt flere møter med pårørendes familier, legger hun til.

Da Kongressen offentliggjorde sin 11. september-rapport i 2002, ble 28 sider holdt tilbake.

Senator Richard Blumenthal står sammen med 11/9-etterlatte under en pressekonferanse i Washington torsdag. Foto: Gabrielle Crockett/Reuters/NTB

Det ble spekulert i om de høyt graderte opplysningene kunne avsløre Saudi-Arabias mulige rolle i terrorangrepene.

15 av de 19 flykaprerne var saudiarabere.

Etter 14 års hemmelighold ble store deler av denne informasjonen offentliggjort i juli 2016.

Tre saudiske borgere

Opplysningene styrket tidligere påstander om at Saudi-Arabia var innblandet, og bekreftet FBIs etterforskning av de saudiske borgerne Omar al-Bayoumi og Fahad al-Thumairy.

I mai 2020 fikk anklagene ny næring, da FBI ved en glipp offentliggjorde navnet til en tredje person – Mussaed Ahmed al-Jarrah, ansatt ved Saudi-Arabias ambassade i Washington.

I sommer skrev The Guardian at de tre saudiske borgerne var stevnet i forbindelse med det sivile søksmålet. De skal forklare seg om sin kontakt med to av flykaprerne, Khalid al-Mihdhar og Nawaf al-Hazmi.

Pårørende og etterlatte har lenge forsøkt å få utlevert dokumentene som kan vise om Saudi-Arabia bisto eller finansierte noen av de 19 personene som var knyttet til al-Qaidas angrep. 15 av de 19 kom fra Saudi-Arabia.

Nesten 3.000 mennesker ble drept i angrepene. Pårørende, etterlatte, næringsliv og forsikringsselskaper har saksøkt Saudi-Arabia for milliardbeløp.

Bevisopptak i Sverige

I gruppesøksmålet jobber advokatfirmaene Motley Rice og Kreindler & Kreindler med å innhente bevis som kan knytte Saudi-Arabia til terroren.

Uten å informere USA om det, skal myndighetene i Saudi-Arabia ha utstyrt passene til Bayoumi og de to flykaprerne al-Mihdhar og al-Hazmi med en hemmelig merking som de brukte på personer knyttet til al-Qaida, ifølge søksmålet fra Kreindler & Kreindler.

Høsten 2020 var det berammet bevisopptak i Södertälje tingsrätt i Sverige. En mann fra Jemen var stevnet som vitne. Han skal ha blitt introdusert for to av flykaprerne av al-Bayoumi, og skal ha hjulpet dem med blant annet å finne flyskoler.

TV 2 avslørte i 2020 at også en norsk statsborger har vært i søkelyset til amerikansk etterretning og FBI.

Mannen, som ifølge USA har en fremtredende rolle i islamistiske ekstremistmiljøer i Norge og Sverige, sto på en liste over 16 personer som 11. september-kommisjonen undersøkte i sitt arbeid med kongressrapporten om terrorangrepene mot USA i 2001.

(TV 2/NTB)