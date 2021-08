Fotballryktene: – Dette er Neymars triks for å lokke Messi til PSG

Vi starter med klubbløse Lionel Messi. PSG skal ifølge Telegraph tilby argentineren en toårskontrakt. Avisen hevder at Messi og faren skal møte representanter fra den franske storklubben allerede lørdag.

RMC Sport melder at Neymar, som var lagkamerat med 34-åringen i flere sesonger, skal ha tilbudt Messi å overta hans draktnummer 10 i PSG.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj skal ha bedt om et hastemøte med Messis representanter etter at det ble klart at superstjernen ikke fortsetter i Barcelona. Det skriver AS.

Daily Mail hevder at en gjenforening med gamlesjefen Pep Guardiola i Manchester City er Messi sitt eget førstevalg for fremtiden.

Sergio Agüero, som nylig signerte for Barcelona i god tro om å få spille sammen med kompisen fra Argentina, er ikke fornøyd etter sjokkexiten. Nå melder flere spanske medier at 33-åringen vil kansellere kontrakten med katalanerne.

Over til andre rykter. Romelu Lukaku nærmer seg Chelsea. Ifølge Football London er han allerede enig om de personlige betingelsene, men at klubbene fortsatt er i forhandlinger.

Nederland-stjernen Matthijs de Ligt er også ønsket i Vest-London. Ifølge Calciomercato er Chelsea villige til å tilby 650 millioner kroner pluss Timo Werner. Men Juventus skal være mer lystne på Jorginho.

Det tidligere vidunderbarnet Renato Sanches nærmer seg Barcelona. Le10 Sport melder at portugiseren har kommet til enighet om kontrakten, men Lille har ennå ikke fått pengene de ønsker for 23-åringen.

Toni Kroos har nylig pådratt seg en skade, og det kan bety at Martin Ødegaard blir værende i Real Madrid. Det skriver AS.

Aston Villa har fått mye penger mellom fingrene etter gigantovergangen til Jack Grealish. Klubben ønsker seg James Ward-Prowse fra Southampton, men sørkystklubben er svært lunkne til å selge en av sine beste spillere. Det hevder Football Insider.

Everton er en annen klubb som har handlet en del i løpet av sommeren. Nå melder Sun at Rafa Benitez ser på muligheten for å hente Salomon Rondon fra den kinesiske klubben Dalian Pro.