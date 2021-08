Da russeren lå skadet på bakken, gnidde gullduoen seg i hendene

For de tror ingenting på at Vjatsjeslav Krasilnikov hadde vondt.

Norge tok et fortjent sandvolleyball-gull etter en ny maktdemonstrasjon mot utøverne som representerer ROC i finalen.

I to strake sett tok de seg greit av duoen Oleg Stoijanovskij og Vjatsjeslav Krasilnikov, til tross var at russerne tok ledelsen 5-1 etter å ha vartet opp med noen raketter av noen server.

Men det hele snudde litt før Krasilnikov gikk i bakken etter en nettduell med Mol. Russeren ble liggende på bakken og holde seg til ankelen.

Det tror den norske olympiamesteren bare var skuespill.

– Han ble frustrert fordi han ble blokket og ble litt grinete. Det var egentlig ikke en spesiell situasjon. Jeg landet litt på ham, men det var teit av han å legge seg ned på den måten. Jeg tror ikke han trengte den behandlingen, sier Anders Mol.

Konfrontert med uttalelsene svarer Krasilnikov diplomatisk, og er tydelig på at skaden på ingen måte var kampavgjørende.

– Det var en mikroskade under første sett som ikke betydde noe. Jeg kunne fortsette. Jeg har hatt verre skader. Uansett, de norske har vært sterkere denne gangen og de har fått gullet. Det gjør ingenting, de var sterkere denne gangen. Jeg gratulerer dem, sier Vjatsjeslav Krasilnikov ifølge den olympiske oversetteren.

FRUSTRERT: Krasilnikov underveis i finalen. Foto: Daniel Leal-olivas

For Mol og Sørum var det hele en del av et større mentalt spill.

– Vi måtte fokusere på det vi skulle gjøre. Det er fort gjort å syns synd på motstanderen sin, men vi kan ikke det. Vi må være kyniske. Hadde han vært skadet, måtte vi presset ham mer. Det er en kynisk sport, så vi må gå etter det svakeste leddet.

Og Krasilnikov var allerede identifisert som en å angripe av de norske gutta.

–Vi har spilt mot de før. Vi vet at han slipper seg veldig løs mot oss, fordi vi er favoritter, sier Christian Sørum.

– Men vi vet at hver gang vi kommer under hodet på ham, og han depper og blir sur, så er det et godt tegn. Han hadde gjort noen feil, så klaget han på at han hadde vondt og gjør en feil til av frustrasjon. Når han har noen utbrudd vet vi at vi er på riktig vei. Det er bare en motiverende faktor for oss.