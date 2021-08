Tolv døde i skogbranner

To personer er døde i Hellas og like mange i Italia som følge av de pågående skogbrannene. Fra før er åtte døde i skogbranner i Tyrkia.

Hellas registrerte de to første dødsfallene fredag. Den ene av dem var leder for Atens handels- og industrikammer. Minst 20 personer har fått behandling for skader. To brannfolk får intensivbehandling i Aten.

– Landet vårt står overfor en ekstremt kritisk situasjon etter flere dager med hetebølge som har forvandlet landet til en kruttønne, sier statsminister Kyriakos Mitsotakis.

På den andre siden av Egeerhavet herjer også en rekke skogbranner. Fem provinser sørvest i Tyrkia er berørt. Bare i Mugla-provinsen er minst 36.000 mennesker evakuert. Åtte personer er omkommet i forbindelse med brannene i Tyrkia, opplyste myndighetene tidligere fredag.

Temperaturene i de to landene har de siste dagene ligget på mellom 40 og 45 grader

Skogbranner raser også på Balkan og i Italia. I provinsen Reggio Calabria i Italia ble en mann og en kvinne funnet døde på en olivenlund etter å ha inhalert røyk fra en brann som hadde spredt seg til stedet, meldte nyhetsbyrået LaPresse fredag.