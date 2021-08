«Må stikke fingeren i sanda: Dette er familiens ære»

Glem den norske idrettsmodellen. Glem alle de høykompetente menneskene på Olympiatoppen.

De aller største norske øyeblikkene i Tokyo hadde ikke vært mulig uten familiene til våre største OL-helter.

Foreldrene til Christian Sørum har ofret alt, droppet drømmen om å kjøpe seg hytte og finansiert satsingen til vår ferskeste OL-vinner med 150 000 kroner i året gjennom oppveksten.

Foreldrene til Anders Mol har kjørt tonnevis av sand med båt til et fantastisk anlegg i Strandvik. De har brukt alt av menneskelige og materielle ressurser på å skape et volleyball-liv for sin talentfulle sønn og hans søsken.

Familiens betydning hos Team Ingebrigtsen er veldokumentert i TV-serien med samme navn. Og etter gullet fortalte Jakob Ingebrigtsen uoppfordret til internasjonale medier at han aldri hatt stått der uten Gjert, Henrik, Filip og resten av familien.

Gjert Ingebrigtsen er landets mest profilerte idrettspappa.

Hans mantra har alltid vært at idrettsbarn ikke skal oppdras annerledes enn andre barn. Men drømmer de om olympisk gull, så har han lovet dem å gjøre alt i sin makt for at de skal få oppfylt den drømmen. Vil de bli statsvitere eller ingeniører, så er det like bra.

Motivasjonen må komme innenfra. Men er den til stede, finnes det ingen grenser for hva Gjert er villig til å ofre.

Historiene er så forbausende like at om man kikker nøyere på karrierene til Karsten Warholm, Kristian Blummenfelt og Eivind Henriksen, så finner man mange samsvar i suksesshistoriene.

Fellesnevneren er familien.

I vaskekjelleren, vegg i vegg med gutterommet i Øvre Sollien i Loddefjord, står det ei tredemølle og en sykkelrulle. Det er der Kristian Blummenfelt har lagt grunnlaget for sin suksess. Pappa Trond Blummenfelt er prototypen på en norsk idrettspappa, den stilfarne, støttende, og tålmodige pålen som må være der for at barna skal oppnå drømmen.

Moren til Karsten Warholm, Kristine Haddal, har etter hvert gjort det til sitt levebrød å ivareta sønnens interesser. Det er blitt en fulltidsjobb. Og for Warholm betyr denne nærheten til både mamma og pappa alt for å ha den tryggheten i satsingen som han trenger for å prestere.

Hold det i familien. Det er tryggest.

Det som har drevet alle disse familiene i jakten på edelt metall er en målrettethet som er så ekstrem at den på papiret har knust noen myter om den norske idrettsmodellen.

Oppofringen kjenner heller ingen grenser.

Hjemme hos Eivind Henriksen har samboeren vært nødt til å ta ulønnet fødselspermisjon for at vår nye sleggeyndling skulle få en optimal oppladning til OL. Satsingen hans ha vært finansiert av en deltidsjobb på et havnelager, der treningssko er byttet ut med vernesko.

Hos familien Guttormsen i Ski, finansieres satsingen på stav med stipender fra amerikanske universiteter.

Ressursene kommer fra mange steder. Men nesten alt er privat.

Denne ekstreme viljen til å bli best i idrett kan også framstå omstridt i et land der det å vinne offisielt er ansett som en uting i barneidretten.

Hjemme hos familien Mørk har det aldri vært godt nok å bare delta. Og denne politiske ukorrektheten har nok blitt opplevd som et hinder hos flere av våre enere. Nora Mørk er bare én av dem som har følt på dette.

Så til alle politikere som i disse dager soler seg i glansen av våre olympiske helter, det være seg ordførere, ministre, eller statsministre.

Den offentlige satsingen på norsk toppidrett er omtrent fraværende i det store bildet.

Du skal være over middels byråkratisk anlagt for å hevde at det offentlige Norge skal ha ære for at Norge er i ferd med å gjøre en av sine beste olympiader på sommerstid.

Olympiatoppen i Norge drives riktig nok med statlige midler. Men selv et gjennomsnittlig amerikansk universitet har tre ganger så gode anlegg og fasiliteter som norsk idretts flaggskip på Sognsvann i Oslo.

Sammenlignet med mange land drives norsk toppidrett på et minimum.

I finslipingen av våre diamanter har toppidrettssjef Tore Øvrebø og hans kollegaer gjort en stor jobb før og under lekene i Tokyo. Med de begrensende ressursene de har til rådighet.

Kompetanse er norsk idretts fremste våpen. Trening er gratis. Å være smart det samme.

Men Øvrebø vet at uten de hundrevis av familiene som legger til rette for sine håpefulle, så vil tilfanget til talenter dø hen.

Og da kan ikke all verdens kompetanse redde norsk idrett.

Sannheten er så brutal at uten overskuddet på In line frisør i Sandnes, så hadde vi ikke sett Jakob Ingebrigtsen herje i Tokyo. Da hadde ikke Gjert og Tone hatt penger til å sende sin 13 år gamle sønn på treningsleirer sammen med brødrene Filip & Henrik rundt om i verden.

Og uten pappa Kåre Mols utrettelige oppofring og kompetanse hadde vi aldri sett sønnen blende verden med volleyballspill i verdensklasse i Tokyo.

I et valgår burde dette være et tankekors for politikere som kappes om å skinne i glansen av våre helter.

Så når gledestårene blander seg med regnbygene på Shiokaze Park, er det en gyllen visuell mulighet til de som styrer norsk idrett å stikke fingeren i sanda og si.

– Dette er familienes ære.