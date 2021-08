Jakobs finalespådom: – Det passer meg bra

Der er han en av favorittene, og 20-åringen har sett utrolig sterk ut i både forsøks- og semifinaleheatet.

Det til tross for at semifinalen Jakob Ingebrigtsen løp i er den raskeste som er løpt i et OL noen gang. Vinner Abel Kipsang satte olympisk rekord på 3.31,65.

– Jakob ser frisk og fin ut og er ikke preget av semifinalen, av en eller annen merkelig grunn, sa Gjert Ingebrigtsen da han møtte pressen dagen etter at finaleplassen var sikret.

Da hadde sønnen allerede væt ute og trent.

Spår rekordfart

Nå gjenstår bare de siste og avgjørende 3,5 minuttene. Det blir en hard påkjenning for trenerpappaen, som på det tidspunktet er maktesløs.

Både konkurrentene og faren, som hardnakket hevder at han er totalt ufaglært, ingen ekspert og har like lite peiling som journalister, spår at det kommer til å gå fort i finalen.

Ikke verdensrekord-fort, men fortere enn i semifinalen. Da vil det aldri ha krevd bedre tider for å ta OL-medaljer.

– Passer meg bra

– Jeg tror man må ha høy fart. Man må løpe fort for å ta medalje, sier Gjert Ingebrigtsen.

Jakob er enig med faren.

– En finale går raskere. Folk løper mer på kondisjon enn før. Det betyr at det går fortere. Det skal i utgangspunktet passe meg bra, sa Jakob Ingebrigtsen etter sitt semifinaleheat.

– Blir det et lureløp i finalen?

– Det sliter jeg med å se for meg, men samtidig så løper man for å vinne.

Det kan 20-åringen fort gjøre, men det er flere egenskaper enn bare kapasitet som vil avgjøre.

– Skal man vinne et OL, så kreves det flere egenskaper enn å løpe fort. At du løper fort gjør deg ikke automatisk til medaljekandidat i OL. Det høres rart ut for folk som ikke har peiling, men det er to forskjelige ting å forberede seg til ett løp som skal gå så fort som mulig og tre løp på få dager, der det viktigste er å komme seg videre.

Optimist

På spørsmål fra TV 2 om hvem som blir olympisk mester nøler først Gjert Ingebrigtsen litt. Han sier det blir spennende og sier at han tror det kan komme en overraskelse fordi det er flere som helt tydelig har gjort en jobb.

Når man tror han er ferdig å snakke...

– Men jeg tror han vinner, smeller Gjert Ingebrigtsen til og smiler bredt til latter fra pressesalen.