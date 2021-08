– Våre jenter er mennesker

Håndballjentenes finaledrøm ble knust etter at ROC gikk seirende ut 26-27 i semifinalen.

Etter kampen gikk både landslagskaptein Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og Thorir Hergeirsson bort til dommerparet da de var åpenbart misfornøyde.

– Umiddelbart etter kamp så er våre jenter mennesker og mennesker reagerer utfra følelser. Følelsene var vonde. Jeg vet ikke om dere har opplevd sånne ting på kroppen, men når du blir kasta i mediesirkuset etter kamp er det ikke alltid lett å være balansert og reflektert, forklarer Thorir Hergeirsson til pressen dagen derpå og fortsetter.

– Noen har gitt uttrykk for frustrasjon og skuffelse og legger kanskje litt mye skyld på dommerne som i utgangspunktet er noen av de beste dommerne i verden i dag. De gjør en OK kamp. Men det er vi som tapte denne kampen og så kan det være situasjoner spesielt på slutten av kamper hvor det blir et angrep på ett minutt og tjue sekunder. Da er det klart at man kan føle at det blir litt lenge.

Flere reagerte på at ROC fikk holde på for lenge i angrep og at de ikke ble blåst av tidligere. Blant annet Nora Mørk.

– Når det er ett minutt igjen av kampen så kan ikke ett lag få holde på hele tiden. Det er en regel. Jeg kan ikke si så mye annet enn det. Du bare står der og ser drømmen din renne ut og du kan ikke gjøre noen ting. Jeg føler meg maktesløs, sa en svært skuffet Mørk til TV 2 etter kampen.

– Jeg er skuffet. Vi henger etter hele kampen. Det blir vanskelig når Russland får lov å spille angrep i to minutter hele tiden. Det er ikke så mye poeng i å drive med denne sporten hvis det ikke skal dømmes fair engang. De tar fra oss drømmen vår, og det kjentes som at vi måtte vært ti mål bedre enn Russland i dag, og det var ikke. Da blir det bronsefinale, så takk skal du ha, fortalte Mørk.

– Jeg er ikke enig med henne i alle uttalelsene, men jeg forstår at det kan komme, forteller Hergeirsson. Vi må til media med en gang, og det er lett å sette seg i en dømmende posisjon. Det er ikke innafor som jeg ser det, men jeg forstår at hun er frustrert og skuffa. Det har jeg full forståelse for.

Tidligere landslagsspiller Randi Gustad rister på hodet av håndballjentenes klaging på dommerteamet like etter kampen.

– Det synes jeg var direkte pinlig, sier hun til TV 2.

– Både fra landslagssjefen og Nora Mørk. De skal ha litt «slack» for at de er heite i pæra rett etter at de har gått av banen, men jeg synes ikke det stemmer med den kampen jeg har sett, fortsetter Gustad.

Hergeirsson opplyser at laget hadde en prat på bussen etter kampen.

–Vi er ganske enige om at det er en kamp igjen. Vi er et lag som sjeldent taper to kamper på rad. Som Kaptein Sabeltann sier - vi kommer alltid tilbake. Vi vil avslutte med stil og med en medalje, slår Hergeirsson fast.