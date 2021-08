Tottenham punger ut for midtstopper

TV 2s ekspert mener at de liljehvite har gjort et godt kjøp i Cristian Romero.

Fredag kveld bekreftet Tottenham at de har sikret seg den argentinske forsvareren. Han hentes fra Atalanta.

Ifølge flere medier, deriblant The Athletic, betaler Spurs hele 55 millioner euro for 23-åringen. Summen tilsvarer 575 millioner kroner.

TV 2s ekspert forsvarer prislappen.

– Han er en veldig solid fotballspiller. Han har vist i Italia at han har gode kvaliteter. Han har vært blant de beste forsvarsspillerne i Italia, mener Mina Finstad Berg.

Tottenham skriver i pressemeldingen at Romero ble kåret til den beste forsvarsspilleren i Serie A forrige sesong.

– Det er alltid spennende å se hvordan det går i et nytt land, men jeg mener at det er et godt kjøp. Det er vanskelig for tiden å kjøpe gode forsvarsspillere, for de vokser ikke på trær, påpeker hun.

Atalanta er et av de mest offensive lagene i Europa, noe som ikke gjør det enkelt å være forsvarer.

Finstad Berg beskriver Romero som en veldig allsidig midtstopper.

– Han har veldig god fysikk, er smart og har spilt under en av Italias dyktigste trenere. Han har fått med seg mye taktisk der, tror jeg, og han er flink til å rydde opp og gjør de i siste liten-klareringene.

Toby Alderweireld forlot Nord-London nylig. Den belgiske midtstopperen har dratt til Al-Duhail i Qatar.