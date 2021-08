Stor brann i enebolig

Politiet i Øst fikk litt før klokken 19.30 melding om en brann i en bygning in Hølen. Det skriver de på Twitter.

– Vi er i kontakt med huseier, som bekrefter at alle i huset er ute. De får nå tilsyn av helse på stedet, sier operasjonsleder Atle Vesttorp til TV 2.

På Twitter skriver Øst-110-sentralen at brannen er fullt utviklet og at røykdykkere forsøker å gjøre innsats innvending i andre etasje for å begrense skade.

– De siste meldingene er at brannen er spredt seg til taket, sier Vesttorp.

Klokken 20.18 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen og går over i etterslokningsfase.

Ifølge politiet er det en del bebyggelse i nærheten, men det skal ikke være snakk om spredningsfare.

– Vi vet ikke hva som har forårsaket brannen, sier Vesttorp.